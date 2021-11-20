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Новое оружие России
https://ria.ru/20211120/cheskmate-1759924716.html
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate - РИА Новости, 20.11.2021
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:52
2021-11-20T03:52
новое оружие россии
в мире
безопасность
рособоронэкспорт
ростех
миг-35
александр михеев
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021."Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и легкий тактический самолет Cheсkmate разработки входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире", - сказал Михеев.По его словам, МиГ-35 предлагается на внешний рынок в одно- и двухместном вариантах, находится на вооружении ВКС России, и его производитель готов поставлять самолет по контрактам "Рособоронэкспорта"."По Су-57Э ведем консультации с рядом стратегических партнеров России. Представленный в 2021 году Cheсkmate также вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит преодолеть путь от прототипа до серийной машины. Эксплуатанты российской авиационной техники из стран Азии внимательно наблюдают за этими машинами, и мы фиксируем такое внимание на каждой выставке как в России, так и за рубежом", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20211120/serbiya-1759924479.html
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в мире, безопасность, рособоронэкспорт, ростех, миг-35, александр михеев, россия, су-57э, checkmate
03:52 20.11.2021
 
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate

Глава "Рособоронэкcпорта" Михеев рассказал, что страны АТР заинтересовались Cheсkmate

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.
"Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и легкий тактический самолет Cheсkmate разработки входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире", - сказал Михеев.
По его словам, МиГ-35 предлагается на внешний рынок в одно- и двухместном вариантах, находится на вооружении ВКС России, и его производитель готов поставлять самолет по контрактам "Рособоронэкспорта".
"По Су-57Э ведем консультации с рядом стратегических партнеров России. Представленный в 2021 году Cheсkmate также вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит преодолеть путь от прототипа до серийной машины. Эксплуатанты российской авиационной техники из стран Азии внимательно наблюдают за этими машинами, и мы фиксируем такое внимание на каждой выставке как в России, так и за рубежом", - сказал Михеев.
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
03:45
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
 
Новое оружие РоссииВ миреБезопасностьРособоронэкспортРостехМиГ-35Александр МихеевРоссияСу-57ЭCheckmate
 
 
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