https://ria.ru/20211120/cheskmate-1759924716.html

Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate

Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate - РИА Новости, 20.11.2021

Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate

Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:52

2021-11-20T03:52

2021-11-20T03:52

новое оружие россии

в мире

безопасность

рособоронэкспорт

ростех

миг-35

александр михеев

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021."Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и легкий тактический самолет Cheсkmate разработки входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире", - сказал Михеев.По его словам, МиГ-35 предлагается на внешний рынок в одно- и двухместном вариантах, находится на вооружении ВКС России, и его производитель готов поставлять самолет по контрактам "Рособоронэкспорта"."По Су-57Э ведем консультации с рядом стратегических партнеров России. Представленный в 2021 году Cheсkmate также вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит преодолеть путь от прототипа до серийной машины. Эксплуатанты российской авиационной техники из стран Азии внимательно наблюдают за этими машинами, и мы фиксируем такое внимание на каждой выставке как в России, так и за рубежом", - сказал Михеев.

https://ria.ru/20211120/serbiya-1759924479.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, рособоронэкспорт, ростех, миг-35, александр михеев, россия, су-57э, checkmate