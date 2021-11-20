https://ria.ru/20211120/brak-1759945258.html
Патриарх Кирилл ответил на вопрос о признании однополых браков Церковью
Патриарх Кирилл ответил на вопрос о признании однополых браков Церковью - РИА Новости, 20.11.2021
Патриарх Кирилл ответил на вопрос о признании однополых браков Церковью
Православная церковь никогда не признает сожительство людей одного пола браком, она может назвать его только грехом, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:17
2021-11-20T12:17
2021-11-20T16:22
религия
санкт-петербург
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Православная церковь никогда не признает сожительство людей одного пола браком, она может назвать его только грехом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом", — сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".При этом, отметил он, "в каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать — преподавателем немецкого языка в школе. Он — шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви.В январе 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009-го в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
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санкт-петербург, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
12:17 20.11.2021 (обновлено: 16:22 20.11.2021)
Патриарх Кирилл ответил на вопрос о признании однополых браков Церковью
Патриарх Кирилл заявил, что Церковь никогда не признает однополые браки