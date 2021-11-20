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Украинский сомелье рассказал, как пить горилку без похмелья
Украинский сомелье рассказал, как пить горилку без похмелья - РИА Новости, 20.11.2021
Украинский сомелье рассказал, как пить горилку без похмелья
Употребляя украинскую горилку (самогон), нужно параллельно пить побольше воды и не смешивать типы спиртов, чтобы утром не было похмелья, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:25
2021-11-20T09:25
2021-11-20T09:25
общество
самогон
украина
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Употребляя украинскую горилку (самогон), нужно параллельно пить побольше воды и не смешивать типы спиртов, чтобы утром не было похмелья, рассказал РИА Новости член Ассоциации сомелье Украины, сомелье в Superior Golf & Spa Resort Олег Антипин."Чтобы голова не болела на утро, есть два главных правила. Ещё Плиний Старший (древнеримский писатель – ред.) говорил - in vino veritas, in aqua sanitas, то есть в вине истина, в воде здоровье. При потреблении горилки нужно пить параллельно больше воды", - рассказал Антипин.По его словам, второе правило – не смешивать типы спиртов из разного сырья. "Второе правило - ягодка к ягодке, зернышко к зернышку... Если пили пиво, водку, виски (делаются из зерна), лучше не переходить на плодово-ягодные спирты (вино, коньяк, чача, кальвадос)", - добавил эксперт.Вместе с тем он рассказал, что на Украине нет конкретного традиционного рецепта горилки, есть полная свобода в приготовлении этого напитка."Это как у каждой хозяйки свой борщ. Кто-то из своего самогона сделает настойку на бруньках (на почках растений – ред.), кто-то - на ореховых перепонках и так далее. Это, как сейчас модно говорить, крафтовый продукт", - добавил он.
https://ria.ru/20211002/pitanie-1752775341.html
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общество, самогон, украина
Украинский сомелье рассказал, как пить горилку без похмелья
Украинский сомелье Олег Антипин рассказал, как пить горилку, чтобы утром не болела голова
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости.
Употребляя украинскую горилку (самогон
), нужно параллельно пить побольше воды и не смешивать типы спиртов, чтобы утром не было похмелья, рассказал РИА Новости член Ассоциации сомелье Украины
, сомелье в Superior Golf & Spa Resort Олег Антипин.
"Чтобы голова не болела на утро, есть два главных правила. Ещё Плиний Старший (древнеримский писатель – ред.) говорил - in vino veritas, in aqua sanitas, то есть в вине истина, в воде здоровье. При потреблении горилки нужно пить параллельно больше воды", - рассказал Антипин.
По его словам, второе правило – не смешивать типы спиртов из разного сырья. "Второе правило - ягодка к ягодке, зернышко к зернышку... Если пили пиво, водку, виски (делаются из зерна), лучше не переходить на плодово-ягодные спирты (вино, коньяк, чача, кальвадос)", - добавил эксперт.
Вместе с тем он рассказал, что на Украине нет конкретного традиционного рецепта горилки, есть полная свобода в приготовлении этого напитка.
"Это как у каждой хозяйки свой борщ. Кто-то из своего самогона сделает настойку на бруньках (на почках растений – ред.), кто-то - на ореховых перепонках и так далее. Это, как сейчас модно говорить, крафтовый продукт", - добавил он.