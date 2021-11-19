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"Ростех" выберет места для мусороперерабатывающих заводов на Кубани
"Ростех" выберет места для мусороперерабатывающих заводов на Кубани - РИА Новости, 19.11.2021
"Ростех" выберет места для мусороперерабатывающих заводов на Кубани
Специалисты Ростеха на следующей неделе приедут на Кубань определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов, сообщает администрация... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:49
2021-11-19T10:59
экономика
краснодарский край
владимир путин
ростех
вениамин кондратьев
россия
александр трембицкий
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Специалисты Ростеха на следующей неделе приедут на Кубань определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов, сообщает администрация Краснодарского края.Сообщается, что инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о строительстве на территории региона мусороперерабатывающих заводов, озвученную на встрече с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, одобрил президент РФ Владимир Путин.По словам Кондратьева, существующим в крае полигонам не под силу справляться с ежегодно увеличивающимся объемом мусора, новые же заводы позволят решить проблему и в перспективе добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов."Госкорпорация планирует построить на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла, а также сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа Ростеха", - - сообщает пресс-служба администрации.Со ссылкой на вице-губернатора края Александра Трембицкого отмечается, что специалисты "Ростеха" начнут работать в крае со следующей недели."Специалисты изучат существующую в крае ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Проработают возможные логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории. По итогу, разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий по решению вопроса с переработкой мусора", - приводятся в сообщении слова Трембицкого.
https://ria.ru/20211102/musor-1757303867.html
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экономика, краснодарский край, владимир путин, ростех, вениамин кондратьев, россия, александр трембицкий
10:49 19.11.2021 (обновлено: 10:59 19.11.2021)
 
"Ростех" выберет места для мусороперерабатывающих заводов на Кубани

"Ростех" выберет места для мусороперерабатывающих заводов в Краснодарском крае

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк"Ростех"
Ростех - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. Специалисты Ростеха на следующей неделе приедут на Кубань определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов, сообщает администрация Краснодарского края.
Сообщается, что инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о строительстве на территории региона мусороперерабатывающих заводов, озвученную на встрече с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, одобрил президент РФ Владимир Путин.
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По словам Кондратьева, существующим в крае полигонам не под силу справляться с ежегодно увеличивающимся объемом мусора, новые же заводы позволят решить проблему и в перспективе добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов.
"Госкорпорация планирует построить на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла, а также сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа Ростеха", - - сообщает пресс-служба администрации.
Со ссылкой на вице-губернатора края Александра Трембицкого отмечается, что специалисты "Ростеха" начнут работать в крае со следующей недели.
"Специалисты изучат существующую в крае ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Проработают возможные логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории. По итогу, разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий по решению вопроса с переработкой мусора", - приводятся в сообщении слова Трембицкого.
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ЭкономикаКраснодарский крайВладимир ПутинРостехВениамин КондратьевРоссияАлександр Трембицкий
 
 
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