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Ленинградская область
https://ria.ru/20211119/vypusk-1759775915.html
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров - РИА Новости, 19.11.2021
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров
В Ленинградской области состоялся первый выпуск школы фермеров, дипломы 49 выпускникам вручил заместитель председателя регионального правительства, председатель РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:58
2021-11-19T12:44
ленинградская область
ленинградская область
россельхозбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области состоялся первый выпуск школы фермеров, дипломы 49 выпускникам вручил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, "Школа фермеров" – совместный проект АО "Россельхозбанк", администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Студенты – действующие фермеры, повышающие квалификацию и новички агробизнеса, желающие начать свое дело. Они изучают право, экономику, маркетинг, получают профессиональные знания в животноводстве и растениеводстве, проходят практику в ведущих хозяйствах Ленинградской области. Обучение бесплатное, а по окончанию выдается диплом о повышении квалификации. Диплом и знания дают дополнительные баллы в конкурсе на получение фермерских грантов комитета по АПК Ленинградской области. Очередной выпуск "Школы фермеров" запланирован на декабрь 2021 года."Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские территории", – сказал Малащенко на церемонии выпуска.Он отметил, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них пять грантов фермерам: "Ленинградский гектар", "Агростартап", "Семейная ферма", "Ленинградский фермер", грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В 2021 году на получение грантов было подано 86 заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель, объем грантовых выплат составил около 208 миллионов рублей. Начиная с 2022 года, запланирована реализация двух новых федеральных грантов "Агротуризм" и "Агропрогресс".
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ленинградская область, россельхозбанк
11:58 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
 

В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров

© Фото : правительство Ленинградской областиЗаместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления выпускников школы фермеров
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления выпускников школы фермеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области состоялся первый выпуск школы фермеров, дипломы 49 выпускникам вручил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, "Школа фермеров" – совместный проект АО "Россельхозбанк", администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Студенты – действующие фермеры, повышающие квалификацию и новички агробизнеса, желающие начать свое дело. Они изучают право, экономику, маркетинг, получают профессиональные знания в животноводстве и растениеводстве, проходят практику в ведущих хозяйствах Ленинградской области. Обучение бесплатное, а по окончанию выдается диплом о повышении квалификации. Диплом и знания дают дополнительные баллы в конкурсе на получение фермерских грантов комитета по АПК Ленинградской области. Очередной выпуск "Школы фермеров" запланирован на декабрь 2021 года.
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"Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские территории", – сказал Малащенко на церемонии выпуска.
Он отметил, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них пять грантов фермерам: "Ленинградский гектар", "Агростартап", "Семейная ферма", "Ленинградский фермер", грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В 2021 году на получение грантов было подано 86 заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель, объем грантовых выплат составил около 208 миллионов рублей. Начиная с 2022 года, запланирована реализация двух новых федеральных грантов "Агротуризм" и "Агропрогресс".
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссельхозбанк
 
 
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