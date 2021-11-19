11:58 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров
© Фото : правительство Ленинградской областиЗаместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления выпускников школы фермеров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области состоялся первый выпуск школы фермеров, дипломы 49 выпускникам вручил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, "Школа фермеров" – совместный проект АО "Россельхозбанк", администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Студенты – действующие фермеры, повышающие квалификацию и новички агробизнеса, желающие начать свое дело. Они изучают право, экономику, маркетинг, получают профессиональные знания в животноводстве и растениеводстве, проходят практику в ведущих хозяйствах Ленинградской области. Обучение бесплатное, а по окончанию выдается диплом о повышении квалификации. Диплом и знания дают дополнительные баллы в конкурсе на получение фермерских грантов комитета по АПК Ленинградской области. Очередной выпуск "Школы фермеров" запланирован на декабрь 2021 года.
"Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские территории", – сказал Малащенко на церемонии выпуска.
Он отметил, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них пять грантов фермерам: "Ленинградский гектар", "Агростартап", "Семейная ферма", "Ленинградский фермер", грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В 2021 году на получение грантов было подано 86 заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель, объем грантовых выплат составил около 208 миллионов рублей. Начиная с 2022 года, запланирована реализация двух новых федеральных грантов "Агротуризм" и "Агропрогресс".