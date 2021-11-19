В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года
Клишас: если Путина переизберут, это признают даже самые угрюмые русофобы в Конгрессе США
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет участие в выборах 2024 года и будет переизбран на пост главы государства, это признают даже самые угрюмые русофобы в Конгрессе США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Важно, что Путина признаёт президентом народ Российской Федерации, суверенного государства. Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе", - сказал Клишас. По его словам, внесенный проект резолюции о непризнании выборов в 2024 году в России - это просто политическая спекуляция.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации.