https://ria.ru/20211119/vybory-1759752945.html

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года - РИА Новости, 19.11.2021

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года

Если президент России Владимир Путин примет участие в выборах 2024 года и будет переизбран на пост главы государства, это признают даже самые угрюмые русофобы в РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:34

2021-11-19T10:34

2021-11-19T10:34

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конгресс сша

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет участие в выборах 2024 года и будет переизбран на пост главы государства, это признают даже самые угрюмые русофобы в Конгрессе США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Важно, что Путина признаёт президентом народ Российской Федерации, суверенного государства. Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе", - сказал Клишас. По его словам, внесенный проект резолюции о непризнании выборов в 2024 году в России - это просто политическая спекуляция.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации.

https://ria.ru/20211119/vybory-1759740054.html

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в мире, сша, владимир путин, конгресс сша, совет федерации рф, андрей клишас, россия