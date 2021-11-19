https://ria.ru/20211119/vodozabor-1759825017.html

Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора

Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора - РИА Новости, 19.11.2021

Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил главу Совета Федераций Валентину Матвиенко поддержать строительство водозабора на реке Асса, так как жители... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:06

2021-11-19T15:06

2021-11-19T15:06

республика ингушетия

совет федерации рф

валентина матвиенко

махмуд-али калиматов

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил главу Совета Федераций Валентину Матвиенко поддержать строительство водозабора на реке Асса, так как жители республики испытывают дефицит питьевой воды."Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна, поддержать наши предложения по строительству водозабора на реке Асса с заменой ветхих разводящих сетей и по модернизации двух водозаборов в крупных населённых пунктах", - добавил он.Также глава региона отметил, что на момент его вступления в должность объем долговых обязательств составлял 11,8 миллиардов рублей, который удалось снизить на 44%, до 6,6 миллиарда рублей.Также Калиматов отметил, что в регионе крайне необходимо реконструировать участок железнодорожного сообщения по линии "Назрань-Слепцовская" со строительством железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская".

https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, махмуд-али калиматов