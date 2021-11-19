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Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора
Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора - РИА Новости, 19.11.2021
Глава Ингушетии попросил Матвиенко поддержать строительство водозабора
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил главу Совета Федераций Валентину Матвиенко поддержать строительство водозабора на реке Асса, так как жители... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:06
2021-11-19T15:06
2021-11-19T15:06
республика ингушетия
совет федерации рф
валентина матвиенко
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил главу Совета Федераций Валентину Матвиенко поддержать строительство водозабора на реке Асса, так как жители республики испытывают дефицит питьевой воды."Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна, поддержать наши предложения по строительству водозабора на реке Асса с заменой ветхих разводящих сетей и по модернизации двух водозаборов в крупных населённых пунктах", - добавил он.Также глава региона отметил, что на момент его вступления в должность объем долговых обязательств составлял 11,8 миллиардов рублей, который удалось снизить на 44%, до 6,6 миллиарда рублей.Также Калиматов отметил, что в регионе крайне необходимо реконструировать участок железнодорожного сообщения по линии "Назрань-Слепцовская" со строительством железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская".
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совет федерации рф, валентина матвиенко, махмуд-али калиматов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
попросил главу Совета Федераций Валентину Матвиенко
поддержать строительство водозабора на реке Асса, так как жители республики испытывают дефицит питьевой воды.
"Республика испытывает огромный дефицит питьевой воды. Только население Ингушетии выросло за последние 20 лет в полтора раза, не говоря о построенных промышленных предприятиях и сопутствующей инфраструктуре",- сказал Калиматов.
"Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна, поддержать наши предложения по строительству водозабора на реке Асса с заменой ветхих разводящих сетей и по модернизации двух водозаборов в крупных населённых пунктах", - добавил он.
Также глава региона отметил, что на момент его вступления в должность объем долговых обязательств составлял 11,8 миллиардов рублей, который удалось снизить на 44%, до 6,6 миллиарда рублей.
"Безусловно, без помощи федерального центра нам с этой ситуацией не справиться. Прошу вас поддержать обращение Правительства республики о решении проблемы подтвержденной кредиторской задолженности в объеме 2,1 миллиарда рублей, которая является фактором, тормозящим развитие республики, как "гири на ногах",- сказал глава Ингушетии.
Также Калиматов отметил, что в регионе крайне необходимо реконструировать участок железнодорожного сообщения по линии "Назрань-Слепцовская" со строительством железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская".
"А на участке "Слепцовская-Грозный" построить, а фактически восстановить ранее утраченный железнодорожный путь. Понимание со стороны РЖД достигнуто",- добавил глава региона.