https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759732743.html

В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет - РИА Новости, 19.11.2021

В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах федерации прививка понадобится учащимся только... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:39

2021-11-19T03:39

2021-11-19T08:54

распространение коронавируса

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москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Дарья Ураева. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах федерации прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен альма матер.Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка понадобится учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов еще летом. При этом большинство регионов — Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан — приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен закончиться до 30 августа, в Марий Эл — до 25 сентября, в Волгоградской области — до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не назвали.В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. При этом с 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционку. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря. Во Владимирской области — до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях — до 25 декабря, в Томской области — до 31 декабря.В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области — 15 января.В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 для пожилых и студентов в ряде регионов России дало эффект.

https://ria.ru/20211119/proverka-1759727774.html

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