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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759732743.html
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет - РИА Новости, 19.11.2021
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах федерации прививка понадобится учащимся только... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:39
2021-11-19T08:54
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Дарья Ураева. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах федерации прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен альма матер.Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка понадобится учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов еще летом. При этом большинство регионов — Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан — приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен закончиться до 30 августа, в Марий Эл — до 25 сентября, в Волгоградской области — до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не назвали.В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. При этом с 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционку. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря. Во Владимирской области — до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях — до 25 декабря, в Томской области — до 31 декабря.В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области — 15 января.В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 для пожилых и студентов в ряде регионов России дало эффект.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
03:39 19.11.2021 (обновлено: 08:54 19.11.2021)
 
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет

В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Дарья Ураева. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах федерации прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен альма матер.
Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.
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Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка понадобится учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.
Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов еще летом. При этом большинство регионов — Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан — приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.
В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен закончиться до 30 августа, в Марий Эл — до 25 сентября, в Волгоградской области — до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не назвали.
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В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. При этом с 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционку. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.
В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря. Во Владимирской области — до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях — до 25 декабря, в Томской области — до 31 декабря.
В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области — 15 января.
В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 для пожилых и студентов в ряде регионов России дало эффект.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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