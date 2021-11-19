Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/ukraina-1759831733.html
СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову
СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову - РИА Новости, 19.11.2021
СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову
Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:36
2021-11-19T15:36
культура
в мире
украина
служба безопасности украины
федор добронравов
министерство культуры украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96318/97/963189764_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b73f590cf187f863cff5e43a65238077.jpg
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в Крыму, сообщили в СБУ.В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2019 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности". После отмены запрета въезда актеру в Украину, он выступал в Крыму."Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства "Украинские новости". Также в СБУ сообщили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html
https://ria.ru/20210721/serial-1742189058.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96318/97/963189764_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_fbbac5ff02880f576fb085ffe08465db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, федор добронравов, министерство культуры украины, россия
15:36 19.11.2021
 
СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову

СБУ отказалась повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову

© РИА Новости / Майорова СветланаАктер Федор Добронравов на фестивале Амурская осень
Актер Федор Добронравов на фестивале Амурская осень - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Майорова Светлана
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в Крыму, сообщили в СБУ.
В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2019 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности". После отмены запрета въезда актеру в Украину, он выступал в Крыму.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 14:03Шоубиз
Минкульт Украины внес в черный список Максима Галкина
"Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства "Украинские новости". Также в СБУ сообщили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.
Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Кадр из сериала Сваты
21 июля, 13:02
Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей
 
КультураВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедор ДобронравовМинистерство культуры УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19
04:03На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
Лента новостейМолния
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна COVID-19На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимыГлава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дожде