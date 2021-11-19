https://ria.ru/20211119/ukraina-1759831733.html

СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову

СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову - РИА Новости, 19.11.2021

СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову

Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:36

2021-11-19T15:36

2021-11-19T15:36

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в Крыму, сообщили в СБУ.В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2019 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности". После отмены запрета въезда актеру в Украину, он выступал в Крыму."Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства "Украинские новости". Также в СБУ сообщили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html

https://ria.ru/20210721/serial-1742189058.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, федор добронравов, министерство культуры украины, россия