СБУ не стала повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову
СБУ отказалась повторно запрещать въезд на Украину Федору Добронравову
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, хотя он не прекращал выступать в Крыму, сообщили в СБУ.
В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2019 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности". После отмены запрета въезда актеру в Украину, он выступал в Крыму.
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"Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства "Украинские новости". Также в СБУ сообщили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.
Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.