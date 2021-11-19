https://ria.ru/20211119/ukraina-1759768941.html

В МВД Украины заявили, что не нужно вводить ЧП из-за ситуации с мигрантами

В МВД Украины заявили, что не нужно вводить ЧП из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 19.11.2021

В МВД Украины заявили, что не нужно вводить ЧП из-за ситуации с мигрантами

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что пока нет необходимости введения ЧП в приграничных областях с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, но... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:30

2021-11-19T11:30

2021-11-19T11:32

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что пока нет необходимости введения ЧП в приграничных областях с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, но Верховная рада должна быть готова к этому"В случае необходимости Верховной раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах. На данный момент пока такой необходимости нет", - заявил Монастырский, выступая в Раде в пятницу."В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие", - заявил Монастырский, выступая в Раде.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758444903.html

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в мире, украина, белоруссия, польша, мвд украины, верховная рада украины, евгений енин, алексей данилов, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии