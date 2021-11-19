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Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией
Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021
Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией
Служащие Национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:16
2021-11-19T18:23
в мире
украина
белоруссия
черниговская область
мвд украины
евгений енин
алексей данилов
денис монастырский
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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Служащие Национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с Белоруссией, сообщил в пятницу телеканал "Дом"."Сегодня, 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры", — отмечается на сайте канала.Число служащих Нацгвардии, которые принимают участие в тренировках, не уточняется.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, поскольку эскалация может начаться в любой момент.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html
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в мире, украина, белоруссия, черниговская область, мвд украины, евгений енин, алексей данилов, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:16 19.11.2021 (обновлено: 18:23 19.11.2021)
 
Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией

Нацгвардия Украины начала учения в Черниговской области у границы с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины
Военнослужащие Национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Служащие Национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с Белоруссией, сообщил в пятницу телеканал "Дом".
"Сегодня, 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры", — отмечается на сайте канала.
Число служащих Нацгвардии, которые принимают участие в тренировках, не уточняется.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, поскольку эскалация может начаться в любой момент.
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Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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