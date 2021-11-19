https://ria.ru/20211119/ucheniya-1759842141.html

Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией

Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021

Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией

Служащие Национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:16

2021-11-19T16:16

2021-11-19T18:23

в мире

украина

белоруссия

черниговская область

мвд украины

евгений енин

алексей данилов

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144112/06/1441120675_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_b0bb2e970f575b3c7deda8fb1c326680.jpg

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Служащие Национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с Белоруссией, сообщил в пятницу телеканал "Дом"."Сегодня, 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры", — отмечается на сайте канала.Число служащих Нацгвардии, которые принимают участие в тренировках, не уточняется.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, поскольку эскалация может начаться в любой момент.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1751925554.html

украина

белоруссия

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, черниговская область, мвд украины, евгений енин, алексей данилов, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии