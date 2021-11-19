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На американском сегменте МКС сломался туалет
На американском сегменте МКС сломался туалет - РИА Новости, 19.11.2021
На американском сегменте МКС сломался туалет
Туалет сломался на американском сегменте Международной космической станции, сообщил в пятницу астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:36
2021-11-19T17:36
в мире
сша
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Туалет сломался на американском сегменте Международной космической станции, сообщил в пятницу астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас Маурер."Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его", - сказал Маурер, выйдя с борта МКС на связь с участниками встречи министров стран–участниц ЕКА.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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в мире, сша, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос
17:36 19.11.2021
 
На американском сегменте МКС сломался туалет

Астронавт ЕКА Маурер: на американском сегменте МКС сломался туалет

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Туалет сломался на американском сегменте Международной космической станции, сообщил в пятницу астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас Маурер.
"Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его", - сказал Маурер, выйдя с борта МКС на связь с участниками встречи министров стран–участниц ЕКА.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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В миреСШАЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос
 
 
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