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Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый
Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый - РИА Новости, 19.11.2021
Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый
Котировки пшеницы растут как на дрожжах, а спрос все выше. Макароны закупают впрок, опасаясь новых локдаунов, при этом у основных экспортеров — неурожай. Чтобы... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:00
2021-11-19T12:30
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Котировки пшеницы растут как на дрожжах, а спрос все выше. Макароны закупают впрок, опасаясь новых локдаунов, при этом у основных экспортеров — неурожай. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, российские власти увеличивают экспортные пошлины. Поможет ли это удержать цены, разбиралось РИА Новости.Засуха, дефицит, подорожаниеСтавка Минсельхоза на вывоз пшеницы впервые превысила 77 долларов за тонну. На ячмень — 66, кукурузу — 63. Пересмотреть тарифы вынудила ситуация на мировом рынке. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре зерно подорожало на 3,2 процента. За год — почти на 22 с половиной. Пятый месяц переписывают ценники на пшеницу.У основных экспортеров — плохой урожай. На Канаду обычно приходится две трети поставок твердых сортов сельхозкультуры. Но там из-за сильной засухи собрали почти вдвое меньше, чем в прошлом году. На столько же — в США, не повезло с погодой.Закрома европейцев тоже пустеют. В октябре Европейская комиссия снизила оценку запасов с 4,3 до 3,7 миллиона тонн твердой пшеницы. Хотя недобор во Франции и Германии частично компенсировал хороший урожай в Румынии.Мировые резервы — на минимуме за шесть лет. Около половины принадлежит КНР. Еще недавно Китай слабо влиял на зерновой рынок. Однако в прошлом году дефицит кормов вынудил Пекин распечатать государственные запасы. Часть продали.На ценах сказался и отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA). В ведомстве ожидают сокращение мирового производства пшеницы до 775,3 миллиона тонн. Пересчитать пришлось из-за неурожая в ЕС, Великобритании и Турции.В России к 11 ноября намололи 122,8 миллиона тонн. Сто двадцать семь — в бункерном весе. Год назад было 133,5.Помешали погодные катаклизмы. К агротехническим работам приступили на две-три недели позже, чем планировали. Весь сезон в Поволжье, на Урале и в Центральном Черноземье продолжалась засуха. В Якутии — пожары, на Дальнем Востоке — паводки. На юге страны — обильные осадки, повредившие посевы. В 16 регионах объявляли ЧС.А пшеница нужна всем. USDA оценивает глобальное потребление в 787,2 миллиона тонн в текущем экономическом году.Резервы пустеют на фоне резкого роста спроса на макароны. Многие закупаются впрок, опасаясь повторения локдаунов. В результате экспортные цены на твердую пшеницу с июня взлетели почти вдвое."За год котировки прибавили 38 процентов. Причем только с начала сентября по 15 ноября — 20. Это следствие локдаунов во многих странах, нарушения производственных и логистических цепочек. Не стоит забывать и о масштабных вливаниях денег на рынки центробанками", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Из-за подорожания на бирже отечественным компаниям выгоднее сейчас продавать зерно за границу. "С 1 июля 2020-го по 30 июня 2021-го вывезли 38,4 миллиона тонн пшеницы. В сельскохозяйственном сезоне 2019/2020 было 35,3", — отмечает собеседник.Пшеница стремительно растетЧем больше экспорт, тем меньше запасы и, соответственно, стремительнее растут цены. Поэтому правительство ввело гибкие ставки. Пошлина на пшеницу взимается, если биржевые котировки превышают 200 долларов за тонну. На кукурузу и ячмень — от 185.Минсельхоз определяет ставку раз в неделю. Полученные средства вернут в регионы в виде субсидий производителям. Дальше деньги распределят в зависимости от объема выпускаемой продукции.Тарифы увеличивают с начала осени. За счет этого с 1 июля по 21 октября экспорт сократился на 21,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, отмечает Минсельхоз. По данным Федеральной таможенной службы — на 24 процента.Как заявил ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в случае резкого подорожания пшеницы до 400 долларов за тонну формулу расчета пошлины пересмотрят в сторону увеличения.Между тем мягкие сорта нового урожая уже прибавили шесть-восемь процентов. Твердые сорта — до 30. "Ожидая дальнейшего повышения пошлин, трейдеры закладывают риски в стоимость зерна. То есть на мировом рынке товар продолжит дорожать. Следом — и на внутреннем", — предупреждает Дмитрий Кочетков, владелец компании по производству муки MukaMuka.По цепочке увеличивается розничная стоимость продукции из пшеницы. К тому же отечественные компании столкнулись с ростом издержек на электроэнергию, логистику, топливо.В октябре инфляция ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. Хлебобулочные изделия подорожали на 8,67, макаронные — на 11,77 процента, свидетельствуют данные Росстата. По итогам года цены на эти товары вырастут на 10-15 процентов.Из-за сокращения экспорта Россия может потерять лидерство в этом сегменте. Меньше поступит налогов в бюджет. Потери частично компенсирует повышение котировок. К тому же государство получит больше средств за счет налога на добавленную стоимость от производителей и трейдеров по внутренним торговым сделкам.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия
08:00 19.11.2021 (обновлено: 12:30 19.11.2021)
 

Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Котировки пшеницы растут как на дрожжах, а спрос все выше. Макароны закупают впрок, опасаясь новых локдаунов, при этом у основных экспортеров — неурожай. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, российские власти увеличивают экспортные пошлины. Поможет ли это удержать цены, разбиралось РИА Новости.

Засуха, дефицит, подорожание

Ставка Минсельхоза на вывоз пшеницы впервые превысила 77 долларов за тонну. На ячмень — 66, кукурузу — 63. Пересмотреть тарифы вынудила ситуация на мировом рынке. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре зерно подорожало на 3,2 процента. За год — почти на 22 с половиной. Пятый месяц переписывают ценники на пшеницу.
У основных экспортеров — плохой урожай. На Канаду обычно приходится две трети поставок твердых сортов сельхозкультуры. Но там из-за сильной засухи собрали почти вдвое меньше, чем в прошлом году. На столько же — в США, не повезло с погодой.
Закрома европейцев тоже пустеют. В октябре Европейская комиссия снизила оценку запасов с 4,3 до 3,7 миллиона тонн твердой пшеницы. Хотя недобор во Франции и Германии частично компенсировал хороший урожай в Румынии.
Мировые резервы — на минимуме за шесть лет. Около половины принадлежит КНР. Еще недавно Китай слабо влиял на зерновой рынок. Однако в прошлом году дефицит кормов вынудил Пекин распечатать государственные запасы. Часть продали.
На ценах сказался и отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA). В ведомстве ожидают сокращение мирового производства пшеницы до 775,3 миллиона тонн. Пересчитать пришлось из-за неурожая в ЕС, Великобритании и Турции.
В России к 11 ноября намололи 122,8 миллиона тонн. Сто двадцать семь — в бункерном весе. Год назад было 133,5.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы
Помешали погодные катаклизмы. К агротехническим работам приступили на две-три недели позже, чем планировали. Весь сезон в Поволжье, на Урале и в Центральном Черноземье продолжалась засуха. В Якутии — пожары, на Дальнем Востоке — паводки. На юге страны — обильные осадки, повредившие посевы. В 16 регионах объявляли ЧС.
А пшеница нужна всем. USDA оценивает глобальное потребление в 787,2 миллиона тонн в текущем экономическом году.
Резервы пустеют на фоне резкого роста спроса на макароны. Многие закупаются впрок, опасаясь повторения локдаунов. В результате экспортные цены на твердую пшеницу с июня взлетели почти вдвое.
"За год котировки прибавили 38 процентов. Причем только с начала сентября по 15 ноября — 20. Это следствие локдаунов во многих странах, нарушения производственных и логистических цепочек. Не стоит забывать и о масштабных вливаниях денег на рынки центробанками", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Из-за подорожания на бирже отечественным компаниям выгоднее сейчас продавать зерно за границу. "С 1 июля 2020-го по 30 июня 2021-го вывезли 38,4 миллиона тонн пшеницы. В сельскохозяйственном сезоне 2019/2020 было 35,3", — отмечает собеседник.

Пшеница стремительно растет

Чем больше экспорт, тем меньше запасы и, соответственно, стремительнее растут цены. Поэтому правительство ввело гибкие ставки. Пошлина на пшеницу взимается, если биржевые котировки превышают 200 долларов за тонну. На кукурузу и ячмень — от 185.
Минсельхоз определяет ставку раз в неделю. Полученные средства вернут в регионы в виде субсидий производителям. Дальше деньги распределят в зависимости от объема выпускаемой продукции.
Тарифы увеличивают с начала осени. За счет этого с 1 июля по 21 октября экспорт сократился на 21,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, отмечает Минсельхоз. По данным Федеральной таможенной службы — на 24 процента.
Как заявил ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в случае резкого подорожания пшеницы до 400 долларов за тонну формулу расчета пошлины пересмотрят в сторону увеличения.
Между тем мягкие сорта нового урожая уже прибавили шесть-восемь процентов. Твердые сорта — до 30. "Ожидая дальнейшего повышения пошлин, трейдеры закладывают риски в стоимость зерна. То есть на мировом рынке товар продолжит дорожать. Следом — и на внутреннем", — предупреждает Дмитрий Кочетков, владелец компании по производству муки MukaMuka.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Разгрузка пшеницы
По цепочке увеличивается розничная стоимость продукции из пшеницы. К тому же отечественные компании столкнулись с ростом издержек на электроэнергию, логистику, топливо.
В октябре инфляция ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. Хлебобулочные изделия подорожали на 8,67, макаронные — на 11,77 процента, свидетельствуют данные Росстата. По итогам года цены на эти товары вырастут на 10-15 процентов.
Из-за сокращения экспорта Россия может потерять лидерство в этом сегменте. Меньше поступит налогов в бюджет. Потери частично компенсирует повышение котировок. К тому же государство получит больше средств за счет налога на добавленную стоимость от производителей и трейдеров по внутренним торговым сделкам.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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