https://ria.ru/20211119/transformatsiya-1759894716.html

Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации

Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации - РИА Новости, 19.11.2021

Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:01

2021-11-19T20:01

2021-11-19T20:01

технологии

тульская область

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ханты-мансийский автономный округ

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина.Вице-премьер провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти и регионов России в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге."По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации – это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах – это Тульская область и ЯНАО. Также в группе отличников Липецкая и Белгородская области, Севастополь, Сахалинская и Ульяновская области, Татарстан и Ненецкий автономный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Вице-премьер отметил, что есть и отстающие в этом направлении регионы - Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Он также призвал коллег ускориться.Кроме того, на совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что Минцифры ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом."Необходимо сделать систему прозрачной, создать сквозной учет контрольно-надзорной деятельности на всех ее этапах. Существующее сегодня мобильное приложение "Инспектор" должно использоваться не только для проверок контрольно-надзорных органов, но и для самопроверок бизнеса ... В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" уже создана и реализуется система типового облачного решения по автоматизации функций по контролю", - сказал Качанов.Чернышенко при этом отметил, что в будущем такое типовое облачное решение будет переведено на платформу "ГосТех" для получения данных дистанционного контроля. "На сегодняшний день регионы, которые вошли в общий трек по переходу на "ГосТех", уже опережают остальных и выигрывают. Именно на этой платформе получат развитие и будут реализованы передовые облачные решения, которые используются государством", - добавил он.

https://ria.ru/20211119/vuchich-1759805987.html

https://ria.ru/20211111/ii-1758561494.html

https://sn.ria.ru/20211119/obrazovanie-1759828401.html

тульская область

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, тульская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский автономный округ, дмитрий чернышенко, россия