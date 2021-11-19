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Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации
Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации - РИА Новости, 19.11.2021
Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:01
2021-11-19T20:01
технологии
тульская область
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийский автономный округ
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина.Вице-премьер провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти и регионов России в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге."По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации – это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах – это Тульская область и ЯНАО. Также в группе отличников Липецкая и Белгородская области, Севастополь, Сахалинская и Ульяновская области, Татарстан и Ненецкий автономный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Вице-премьер отметил, что есть и отстающие в этом направлении регионы - Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Он также призвал коллег ускориться.Кроме того, на совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что Минцифры ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом."Необходимо сделать систему прозрачной, создать сквозной учет контрольно-надзорной деятельности на всех ее этапах. Существующее сегодня мобильное приложение "Инспектор" должно использоваться не только для проверок контрольно-надзорных органов, но и для самопроверок бизнеса ... В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" уже создана и реализуется система типового облачного решения по автоматизации функций по контролю", - сказал Качанов.Чернышенко при этом отметил, что в будущем такое типовое облачное решение будет переведено на платформу "ГосТех" для получения данных дистанционного контроля. "На сегодняшний день регионы, которые вошли в общий трек по переходу на "ГосТех", уже опережают остальных и выигрывают. Именно на этой платформе получат развитие и будут реализованы передовые облачные решения, которые используются государством", - добавил он.
https://ria.ru/20211119/vuchich-1759805987.html
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тульская область
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россия
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технологии, тульская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский автономный округ, дмитрий чернышенко, россия
20:01 19.11.2021
 
Чернышенко назвал регионы-лидеры в цифровой трансформации

Чернышенко: Тульская область, ЯНАО и ХМАО — лидеры в цифровой трансформации в октябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Тульскую область, ЯНАО и ХМАО лидерами в цифровой трансформации по итогам октября, сообщается на сайте кабмина.
Вице-премьер провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти и регионов России в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге.
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"По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации – это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах – это Тульская область и ЯНАО. Также в группе отличников Липецкая и Белгородская области, Севастополь, Сахалинская и Ульяновская области, Татарстан и Ненецкий автономный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что есть и отстающие в этом направлении регионы - Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Он также призвал коллег ускориться.
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Кроме того, на совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что Минцифры ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом.
"Необходимо сделать систему прозрачной, создать сквозной учет контрольно-надзорной деятельности на всех ее этапах. Существующее сегодня мобильное приложение "Инспектор" должно использоваться не только для проверок контрольно-надзорных органов, но и для самопроверок бизнеса ... В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" уже создана и реализуется система типового облачного решения по автоматизации функций по контролю", - сказал Качанов.
Чернышенко при этом отметил, что в будущем такое типовое облачное решение будет переведено на платформу "ГосТех" для получения данных дистанционного контроля. "На сегодняшний день регионы, которые вошли в общий трек по переходу на "ГосТех", уже опережают остальных и выигрывают. Именно на этой платформе получат развитие и будут реализованы передовые облачные решения, которые используются государством", - добавил он.
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ТехнологииТульская областьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ханты-Мансийский автономный округДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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