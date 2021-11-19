https://ria.ru/20211119/tanki-1759829829.html

"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС

"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС - РИА Новости, 19.11.2021

"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС

"Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:30

2021-11-19T15:30

2021-11-19T15:30

новое оружие россии

безопасность

технологии

рособоронэкспорт

ближний восток

александр михеев

dubai airshow

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков Т-90МС, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021."В 2021 году "Рособоронэкспорт" вел с ближневосточными партнерами консультации по возможностям поставок и иным формам сотрудничества относительно российской бронетехники, в том числе и современным российским танкам Т-90МС. Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжелым огнеметным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе", – сказал Михеев.По его словам, на сегодняшний день Т-90МС – самый современный серийно выпускаемый российский основной боевой танк. Он отличается обновленной цифровой системой управления огнем с тепловизионными приборами и возможностью работы в режиме "охотник-стрелок", новым комплексом динамической защиты, в том числе в бортовой проекции, усиленным двигателем, повышенной точностью и надежностью основного вооружения, а также наличием дистанционно-управляемого боевого модуля с пулеметным вооружением на крыше башни."Эти и другие преимущества танка доведены до партнеров "Рособоронэкспорта" в различных регионах. С потенциальными партнерами ведутся переговоры", - сказал Михеев.

https://ria.ru/20211119/pvo-1759825332.html

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, рособоронэкспорт, ближний восток, александр михеев, dubai airshow, россия, т-90мс