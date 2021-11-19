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Новое оружие России
https://ria.ru/20211119/tanki-1759829829.html
"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС
"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС - РИА Новости, 19.11.2021
"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС
"Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:30
2021-11-19T15:30
новое оружие россии
безопасность
технологии
рособоронэкспорт
ближний восток
александр михеев
dubai airshow
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков Т-90МС, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021."В 2021 году "Рособоронэкспорт" вел с ближневосточными партнерами консультации по возможностям поставок и иным формам сотрудничества относительно российской бронетехники, в том числе и современным российским танкам Т-90МС. Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжелым огнеметным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе", – сказал Михеев.По его словам, на сегодняшний день Т-90МС – самый современный серийно выпускаемый российский основной боевой танк. Он отличается обновленной цифровой системой управления огнем с тепловизионными приборами и возможностью работы в режиме "охотник-стрелок", новым комплексом динамической защиты, в том числе в бортовой проекции, усиленным двигателем, повышенной точностью и надежностью основного вооружения, а также наличием дистанционно-управляемого боевого модуля с пулеметным вооружением на крыше башни."Эти и другие преимущества танка доведены до партнеров "Рособоронэкспорта" в различных регионах. С потенциальными партнерами ведутся переговоры", - сказал Михеев.
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безопасность, технологии, рособоронэкспорт, ближний восток, александр михеев, dubai airshow, россия, т-90мс
15:30 19.11.2021
 
"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе Ближнего Востока к танкам Т-90МС

"Рособоронэкспорт" ведет переговоры на Ближнем Востоке по продаже танков Т-90МС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкIX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013
IX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков Т-90МС, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.
"В 2021 году "Рособоронэкспорт" вел с ближневосточными партнерами консультации по возможностям поставок и иным формам сотрудничества относительно российской бронетехники, в том числе и современным российским танкам Т-90МС. Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжелым огнеметным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе", – сказал Михеев.
По его словам, на сегодняшний день Т-90МС – самый современный серийно выпускаемый российский основной боевой танк. Он отличается обновленной цифровой системой управления огнем с тепловизионными приборами и возможностью работы в режиме "охотник-стрелок", новым комплексом динамической защиты, в том числе в бортовой проекции, усиленным двигателем, повышенной точностью и надежностью основного вооружения, а также наличием дистанционно-управляемого боевого модуля с пулеметным вооружением на крыше башни.
"Эти и другие преимущества танка доведены до партнеров "Рособоронэкспорта" в различных регионах. С потенциальными партнерами ведутся переговоры", - сказал Михеев.
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
15:07
"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРособоронэкспортБлижний ВостокАлександр МихеевDubai AirshowРоссияТ-90МС
 
 
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