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В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР
В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР - РИА Новости, 19.11.2021
В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР
Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли сообщил, что провел "очень конструктивный" телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел России... РИА Новости, 19.11.2021
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2021-11-19T21:13
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дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
роберт малли
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли сообщил, что провел "очень конструктивный" телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй в преддверии ожидающегося возобновления переговоров о восстановлении ядерной сделки.Малли подчеркнул, что все три державы едины в понимании необходимости возвращения полному соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в президентство Дональда Трампа."Очень конструктивный телефонный разговор с замминистра Рябковым и вице-министром Ма сегодня утром. Наши три страны единодушно согласны с необходимостью возвращения к полному соблюдению СВПД. Для достижения этой цели мы работаем над согласованием наших подходов в преддверии седьмого раунда переговоров", - написал Малли в Twitter.Возобновление переговоров в Вене ожидается 29 ноября.
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в мире, twitter, сша, вена, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли
21:12 19.11.2021 (обновлено: 21:13 19.11.2021)
 
В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР

Спецпредставитель США Малли сообщил о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Fotolia / Borna_Mir
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли сообщил, что провел "очень конструктивный" телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй в преддверии ожидающегося возобновления переговоров о восстановлении ядерной сделки.
Малли подчеркнул, что все три державы едины в понимании необходимости возвращения полному соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.
"Очень конструктивный телефонный разговор с замминистра Рябковым и вице-министром Ма сегодня утром. Наши три страны единодушно согласны с необходимостью возвращения к полному соблюдению СВПД. Для достижения этой цели мы работаем над согласованием наших подходов в преддверии седьмого раунда переговоров", - написал Малли в Twitter.
Возобновление переговоров в Вене ожидается 29 ноября.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 16:49
Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана, сообщили СМИ
 
В миреTwitterСШАВенаДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Роберт Малли
 
 
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