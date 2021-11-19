https://ria.ru/20211119/ssha-1759845967.html
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС - РИА Новости, 19.11.2021
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС
Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:33
2021-11-19T16:33
2021-11-19T16:33
в мире
сша
фбр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), заявили в МИД РФ.Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.Как отметили в МИД РФ, КСОРС был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией."МИД России продолжит защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что в течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах, при этом легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного законаКСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".
https://ria.ru/20211119/zakharova-1759788912.html
https://ria.ru/20211119/diaspora-1759734573.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фбр, россия
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС
МИД будет защищать права соотечественников в США после расследования ФБР против КСОРС
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России
продолжит защищать права российских соотечественников в США
после информации о расследовании ФБР в отношении координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), заявили в МИД РФ.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
Как отметили в МИД РФ, КСОРС был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией.
"МИД России продолжит защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в течение нескольких лет ФБР
предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах, при этом легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона
КСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".