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МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС

МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС - РИА Новости, 19.11.2021

МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС

Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:33

2021-11-19T16:33

2021-11-19T16:33

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), заявили в МИД РФ.Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.Как отметили в МИД РФ, КСОРС был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией."МИД России продолжит защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что в течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах, при этом легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного законаКСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".

https://ria.ru/20211119/zakharova-1759788912.html

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