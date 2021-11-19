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МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС - РИА Новости, 19.11.2021
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС
Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:33
2021-11-19T16:33
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), заявили в МИД РФ.Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.Как отметили в МИД РФ, КСОРС был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией."МИД России продолжит защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что в течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах, при этом легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного законаКСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".
https://ria.ru/20211119/zakharova-1759788912.html
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в мире, сша, фбр, россия
16:33 19.11.2021
 
МИД будет защищать права соотечественников в США после дела КСОРС

МИД будет защищать права соотечественников в США после расследования ФБР против КСОРС

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать права российских соотечественников в США после информации о расследовании ФБР в отношении координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), заявили в МИД РФ.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
12:46
Захарова рассказала о защите соотечественников за рубежом
Как отметили в МИД РФ, КСОРС был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жёстким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией.
"МИД России продолжит защищать права и интересы российских соотечественников в США с использованием всего имеющегося международно-правового и двустороннего инструментария", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах, при этом легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона
КСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
05:23
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
 
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