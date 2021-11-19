https://ria.ru/20211119/sotsseti-1759749020.html

Аналитики назвали самые популярные в России соцсети

Аналитики назвали самые популярные в России соцсети - РИА Новости, 19.11.2021

Аналитики назвали самые популярные в России соцсети

Instagram продолжает оставаться лидером соцсетей в России по количеству активных авторов, а "ВКонтакте" — по числу сообщений, говорится в ежегодном отчете Brand РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:27

2021-11-19T10:27

2021-11-19T14:30

общество

технологии

вконтакте

instagram

одноклассники

facebook

tiktok

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Instagram продолжает оставаться лидером соцсетей в России по количеству активных авторов, а "ВКонтакте" — по числу сообщений, говорится в ежегодном отчете Brand Analytics за октябрь 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости."Instagram по объему активной аудитории сохранил за собой первое место в России. Число активных авторов в соцсети в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона, что несколько ниже показателя прошлого года — 42,8 миллиона авторов", — отмечается в пресс-релизе исследования.При этом по общему числу сообщений Instagram по-прежнему значительно уступает лидеру — "ВКонтакте". "И это отставание в 2021 году только возросло. Объем опубликованного за месяц контента в Instagram снизился практически в два раза — с 265 миллионов сообщений в октябре 2020 до 135 миллионов в октябре 2021 года", — пояснили авторы работы.Внимание исследования сосредоточено на активной (пишущей) аудитории, поскольку изучаются социальные сети как средство публичной коммуникации и их влияние на формирование общественного мнения. Обработаны данные по соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и TikTok, содержащие информацию по объему активной аудитории, возрасту и полу авторов.Они добавляют, что "активность авторов, то есть среднее число сообщений, приходящееся на одного автора, также заметно упала — с 6,2 до 3,6 публикации (в месяц — Прим. ред.)". Во "ВКонтакте" активность авторов за год практически не снизилась и существенно выше показателя в Instagram — 17,2 сообщения за месяц на одного автора.В целом расклад сил в топ-7 по числу активных авторов не претерпел изменений по сравнению с 2020 годом. Instagram сохранил за собой захваченное в 2020 году первое место. На втором месте "ВКонтакте" с 23,8 миллиона авторов в месяц, за ним с резким снижением идут YouTube с 8,5 миллиона, "Одноклассники" — 5,1 миллиона, TikTok — четыре миллиона, Facebook — 2,9 и Twitter — 0,6 миллиона авторов в месяц.Список первых семи площадок по объему публикуемого контента заметно изменился. "ВКонтакте" по-прежнему соцсеть № 1 по числу сообщений, тройка лидеров тоже осталась прежней — это "ВКонтакте", Instagram и "Одноклассники".Изменения коснулись нижней части рейтинга: выросли по позициям Twitter и Youtube, а уступили свои места Facebook и TikTok.По данным исследования, в октябре 2021 года число активных авторов в социальных медиа в России составило 66,4 миллиона". Авторы написали более 1,1 миллиарда публичных сообщений — постов, репостов и комментариев.

https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html

https://ria.ru/20211109/instagram-1758120848.html

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общество, технологии, вконтакте, instagram, одноклассники, facebook, tiktok, россия