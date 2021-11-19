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"Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе за неудаление контента
"Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе за неудаление контента - РИА Новости, 19.11.2021
"Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе за неудаление контента
Соцсеть "Одноклассники", принадлежащая компании VK (до ребрендинга - Mail.ru Group), планирует обжаловать решение суда о назначении штрафа за неудаление... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:22
2021-11-19T17:22
2021-11-19T17:28
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Соцсеть "Одноклассники", принадлежащая компании VK (до ребрендинга - Mail.ru Group), планирует обжаловать решение суда о назначении штрафа за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы видим, что под требования регуляторов попадает все больше контента от групп и профилей в соцсети. "Одноклассники" соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать", - заявили в соцсети.Ранее в пятницу мировой судья в Москве оштрафовал "Мэйл.ру" на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента - по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.Это не первый такой штраф для компании - в марте суд постановил взыскать с нее два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление опасного контента из "Одноклассников".
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общество, москва, mail.ru group, одноклассники, россия
17:22 19.11.2021 (обновлено: 17:28 19.11.2021)
"Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе за неудаление контента
Соцсеть "Одноклассники" обжалует решение суда о штрафе за неудаление запрещенного контента