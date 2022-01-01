https://ria.ru/20220101/apellyatsiya-1766346997.html

Как составить апелляцию: основные ошибки при обжаловании решения суда

Апелляционная жалоба на решение суда: как обжаловать, сроки и основания для подачи

Как составить апелляцию: основные ошибки при обжаловании решения суда

После вынесения решения суда можно подать апелляционную жалобу как по гражданскому, так и по уголовному делу. Как правильно составить обжалование, каковы сроки... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:55

2022-01-01T08:55

2022-01-01T08:55

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россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. После вынесения решения суда можно подать апелляционную жалобу как по гражданскому, так и по уголовному делу. Как правильно составить обжалование, каковы сроки подачи и в какую инстанцию обращаться — советы юристов в материале РИА Новости.Апелляционная жалобаЧеловек, не согласный с решением судьи, может подать жалобу — для коррекции или полного изменения вынесенного решения. На это имеют право:Апелляцию можно подать, пока решение суда не вступило в законную силу.На заседании зачитывают его резолютивную часть, где говорится о выводах суда, удовлетворении иска — полном или частичном — или отказе в нем, а также указано, какие законодательные нормы применялись, какая из сторон оплачивает расходы и в какие сроки можно подать жалобу.Затем в течение 10 дней составляется текст мотивированного решения. Если речь о мировом суде, то сроки и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения должны быть также в резолютивной части. В этом случае отсчет 10 дней начинается с момента подачи такого заявления.На практике бывают разные случаи. Например, судья может вынести мотивированное решение через две-три недели после оглашения резолютивной части, при этом дату указывают по правилам. Такое положение дел мешает участникам процесса своевременно подать апелляционную жалобу.Как податьПодать жалобу можно несколькими способами, например лично через судебную канцелярию или отправить заказным письмом. Датой обращения во втором случае будет считаться то число, когда сотрудник почты поставил штемпель на конверте. Быстрее и проще всего отправить заявление онлайн через системы "Мой арбитр" или "Правосудие".Обычно подобные обращения рассматривает кассационный суд общей юрисдикции. Если решение было вынесено в суде первой инстанции, то обжалуют его в вышестоящем. Как правило, апелляцию подают в тот же суд, который вынес вердикт. Там жалобу проверяют и направляют в нужную инстанцию.Виды апелляций и сроки подачиДетали апелляции зависят от категории дела, которое обжалуют.По административным деламАпелляцию по административному делу, согласно статье 298 КАС РФ, нужно подать в течение месяца после публикации полного текста решения в тот суд, который его вынес, но сроки могут быть другими в зависимости от обстоятельств. Например, при рассмотрении дела о депортации гражданина другого государства подать заявление можно в течение 10 дней. Такой же срок отводится и для тех, кого было решено отправить на принудительное лечение в психиатрическое медицинское учреждение.Если рассматривалось дело о нарушениях при голосовании или проведении избирательной кампании, тогда обратиться с жалобой можно в течение пяти суток.По гражданским деламАпелляции по гражданским делам регулирует глава 39 ГПК РФ. На обжалование отводится один месяц с того момента, когда был выпущен полный текст решения. К апелляции необходимо приложить все документы, связанные с делом.По арбитражным деламТакого типа апелляции отличаются от остальных тем, что направляются только в тот суд, где рассматривают арбитражные жалобы. На это тоже есть месяц с оглашения полного текста решения. Если оно было вынесено в упрощенном порядке, тогда срок на подачу жалобы сокращается до 15 дней.При некоторых обстоятельствах срок уменьшится до 10 дней:Заявление можно направить почтой или через сайт суда (он перенаправит на систему "Мой арбитр"). Рассматривают такую жалобы обычно два месяца. При подаче заявления в Верховный суд срок может увеличиться до трех месяцев.По уголовным деламАпелляции на решения по уголовным делам регулирует глава 45.1 УПК РФ. У такой жалобы есть некоторые особенности.По статье 389.4 УПК РФ, апелляцию по уголовному делу можно подать в десятидневный срок после того, как недовольной стороне была выдана копия решения суда. Это не касается тех, кто находится под стражей — такой человек подает жалобу в день оглашения приговора.Важно понимать, что если при рассмотрении апелляции по уголовному делу будет допущена ошибка, то осужденный должен отбыть в местах лишения свободы определенный срок. Чтобы добиться желаемого результата, составлять такую жалобу лучше с помощью грамотного юриста.Как написатьАпелляционная жалоба должна содержать следующие сведения:Доводы в жалобеРешение суда можно обжаловать на основании процессуальных и материальных доводов.Необходимые документыПодавать апелляционную жалобу нужно с теми же документами и подробностями дела, которые были представлены на суде. Исключение составляет тот случай, когда заинтересованное лицо не привлекали к процессу. В этом случае все материалы, предоставленные автором жалобы, будут новыми для дела.При обращении в апелляционную инстанцию требуется приложить саму жалобу, чек об оплате госпошлины и нотариальную доверенность, если интересы обращающегося представляет адвокат. Текст решения приложит тот суд, где оно было вынесено.Если апелляция направляется в суд общей юрисдикции, то следует сделать столько же копий, сколько сторон принимало участие в заседании и еще одну для судьи. Количество копий документов также должно соответствовать числу копий заявлений. С 1 октября 2019 года каждая недовольная сторона процесса подает жалобы самостоятельно. Если копии апелляционной жалобы были отправлены другим участникам дела, необходимо вложить свидетельствующие об этом чеки в конверт для судьи.ГоспошлинаПеред тем как подавать заявление о рассмотрении апелляционной жалобы, нужно уплатить госпошлину, а чек приложить к остальным документам. Размер госпошлины составляет 150 рублей для физлиц и 3000 рублей для юрлиц. Уплачивают сбор по реквизитам суда апелляционной инстанции, они есть на сайте любого суда.Характер подаваемой жалобы не влияет на размер госпошлины ㅡ дело может касаться решения по имущественному спору, иску неимущественного характера и т.д.Порядок рассмотренияИз апелляционной инстанции сторонам дела придет уведомление о дате заседания, назначенного по рассмотрению жалобы. На нем суд выслушает недовольную решением сторону, затем лицо, выступающее против жалобы. Также при рассмотрении дела учитывают документальную базу.Во время финальной части заседания, прений, заинтересованным сторонам еще раз дается право высказать свое мнение. Затем судебная коллегия переходит в отдельную совещательную комнату для вынесения решения по жалобе.Вариантов исхода дела может быть несколько: апелляцию могут отклонить, первоначальное решение могут изменить полностью или частично, также его могут оставить полностью без изменений.Нужно быть готовым к тому, что суд может изменить первоначальное решение и зачитать его в новой формулировке, а по факту оно остается тем же. При его отмене будет признана некомпетентность первого судьи, и, по словам юристов, зачастую слуги Фемиды действуют так из солидарности друг с другом.Текст нового решения можно будет забрать в суде первой инстанции через три недели после заседания. Обычно этого времени хватает, чтобы судья составил и отправил мотивированное определение.Юрист Алиса Маркина советует: "На практике этот срок может быть больше из-за загруженности судов. В этом случае можно звонить в суд и напоминать о своем желании получить документы. Еще — писать запросы, в том числе повторные, на выдачу определения. Там нужно указать, например, что определение вынесено месяц назад и письменно запрошено дважды — такого-то и такого-то числа — но до сих пор не получено. По личному опыту скажу, что это помогает".Когда могут вернуть жалобуСуд может отказаться рассматривать жалобу, если она неправильно оформлена. В ряде случаев предоставляется определенный срок на устранение недочетов:Если в установленное время проблемные места не будут скорректированы, то обращение возвращают. В этом случае нужно собирать и отправлять все заново.Вносить исправления нужно до той даты, которая указана в определении. Если отправить бумаги последним днем, это может стать причиной, по которой суд не примет документы.Заявитель также может сам попросить не принимать жалобу по личным причинам. Для этого нужно оформить письменное обращение с требованием о возврате. Такая возможность существует до тех пор, пока жалоба не принята в суде и не вынесено апелляционное решение.Источники праваИсточником права в случаях апелляционных жалоб служат пленумы Верховного суда Российской Федерации, который представляет собой собрание всех судей Верховного суда (ВС). В статье 126 Конституции РФ указаны разъяснения по судебной практике ВС. Президиум ВС обращает внимание судов на необходимость точного толкования законов, рассмотрения дел согласно федеральному законодательству и в соответствии с нормами международного права.Для пресечения судебных ошибок Верховный суд дает разъяснения, что является обязательной практикой для апелляционной инстанции.Порядок подачи и сроки рассмотрения апелляций регламентируют раздел VI Кодекса административного судопроизводства РФ, глава 45.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также глава 39 Гражданского-процессуального кодекса РФ.Комментарий юриста"Апелляция в суде второй инстанции рассматривается в течение двух месяцев. Этот срок не продлевается. Окончательным актом служит определение, вступающее в силу сразу после оглашения. Основная задача этой судебной инстанции — проверка акта суда на законность, причем неформальная — для примирения сторон. Если примирить стороны не получается, судьи могут принять такое решение, которое не устроит ни одну из сторон. На практике 3/4 жалоб просматривает помощник судьи.Опытный юрист потратит много времени, чтобы обращение читал докладчик, а не помощники. Но почти каждый, кто скользит взглядом по странице, выдергивает две-три первые фразы и, теряя мысль, спешит с выводами. Зачастую прошения читают, не вникая и просто пролистывая их. По-другому поступают лишь единицы", — заключает юрист Максим Иванов.

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