https://ria.ru/20211119/skhema-1759847796.html
Минобороны опубликовало схему совместного патрулирования с ВВС Китая
Минобороны опубликовало схему совместного патрулирования с ВВС Китая - РИА Новости, 19.11.2021
Минобороны опубликовало схему совместного патрулирования с ВВС Китая
Министерство обороны России опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:37
2021-11-19T16:37
2021-11-19T16:37
в мире
безопасность
япония
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями, из которой следует, что самолеты РФ и КНР не нарушали границ соседних государств, в том числе Японии.Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.Из представленной схемы следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.Согласно пресс-службе Минобороны РФ, цель совместной миссии – "развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".
https://ria.ru/20211119/samolety-1759830842.html
япония
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в мире, безопасность, япония, кндр (северная корея), китай, южная корея, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, ту-95мс
Минобороны опубликовало схему совместного патрулирования с ВВС Китая
Минобороны опубликовало схему совместного патрулирования над Японским морем с ВВС Китая