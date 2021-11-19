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Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов - РИА Новости, 19.11.2021
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов
Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:34
2021-11-19T15:34
2021-11-19T15:39
безопасность
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сергей шойгу
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели достаточно близко, чтобы попасть на камеру.На видео, опубликованном Минобороны РФ, японские истребители приближаются к Ту-95мс практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их российские истребители. В один из моментов оператор приближает изображение так, что становятся видны очертания пилота в кабине японского самолета.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.В Минобороны РФ рассказали, что патрулирование проводила авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК.
https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html
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15:34 19.11.2021 (обновлено: 15:39 19.11.2021)
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов
Экипажи российских Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов