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Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов - РИА Новости, 19.11.2021
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов
Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:34
2021-11-19T15:39
безопасность
китай
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели достаточно близко, чтобы попасть на камеру.На видео, опубликованном Минобороны РФ, японские истребители приближаются к Ту-95мс практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их российские истребители. В один из моментов оператор приближает изображение так, что становятся видны очертания пилота в кабине японского самолета.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.В Минобороны РФ рассказали, что патрулирование проводила авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК.
https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html
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безопасность, китай, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, f-15se, космос - риа наука, f-16, воздушно-космические силы россии, тихий океан, народно-освободительная армия китая, ту-95мс, россия
15:34 19.11.2021 (обновлено: 15:39 19.11.2021)
 
Экипажи Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов

Экипажи российских Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели достаточно близко, чтобы попасть на камеру.
На видео, опубликованном Минобороны РФ, японские истребители приближаются к Ту-95мс практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их российские истребители. В один из моментов оператор приближает изображение так, что становятся видны очертания пилота в кабине японского самолета.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.
В Минобороны РФ рассказали, что патрулирование проводила авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 05:18
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
 
БезопасностьКитайСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковF-15SEКосмос - РИА НаукаF-16Воздушно-космические силы РоссииТихий океанНародно-освободительная армия КитаяТу-95МСРоссия
 
 
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