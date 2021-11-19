https://ria.ru/20211119/robot-cherepakha-1759732311.html

Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы

Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы - РИА Новости, 19.11.2021

Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы

Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:20

2021-11-19T03:20

2021-11-19T15:32

наука

технологии

москва

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

российская академия наук

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, больше всего напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.В патенте описан один из вариантов применения комплексов. Во время беспорядков роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.

https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), российская академия наук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия