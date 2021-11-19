Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, больше всего напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.В патенте описан один из вариантов применения комплексов. Во время беспорядков роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, больше всего напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.
Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.
Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.
В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.
В патенте описан один из вариантов применения комплексов. Во время беспорядков роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.
Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.
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Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.
Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.
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