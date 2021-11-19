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Наука
https://ria.ru/20211119/robot-cherepakha-1759732311.html
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы - РИА Новости, 19.11.2021
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:20
2021-11-19T15:32
наука
технологии
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
российская академия наук
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, больше всего напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.В патенте описан один из вариантов применения комплексов. Во время беспорядков роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html
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технологии, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), российская академия наук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
03:20 19.11.2021 (обновлено: 15:32 19.11.2021)
 
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы

Роспатент: северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы

© Depositphotos / stokketeИнженер во время работы с 3D-принтером
Инженер во время работы с 3D-принтером - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-"черепахи" для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, больше всего напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.
Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.
Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.
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В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе "осиного" программного алгоритма.
В патенте описан один из вариантов применения комплексов. Во время беспорядков роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.
Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.
Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
1 из 10

Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
2 из 10

Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
3 из 10

Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
4 из 10

Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
5 из 10

Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.

Роботы Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
6 из 10

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
7 из 10

Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.

Лаборатория производства искусственной кожи в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
8 из 10

Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
9 из 10

В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
10 из 10

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 10

Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 10

Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 10

Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 10

Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 10

Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 10

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 10

Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 10

Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 10

В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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