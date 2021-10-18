Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов
Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.
Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.
Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.
Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.
Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".
Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".
Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.
Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.
Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.
Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.
Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.
Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.
Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.
Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.
Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.
Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.
В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.
В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.