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Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов
Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов - РИА Новости, 18.10.2021
Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов
Пермская компания "Промобот" разработала человекоподобных роботов, которые уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:19
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Пермская компания "Промобот" разработала человекоподобных роботов, которые уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов, консультантов, гидов и консьержей. Цех, где создается будущее, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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фото, фото, технологии, наука, пермь
18:19 18.10.2021
 

Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов

Читать ria.ru в
Пермская компания "Промобот" разработала человекоподобных роботов, которые уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов, консультантов, гидов и консьержей. Цех, где создается будущее, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
1 из 10

Promobot Robo-C — созданный в России робот-компаньон с человеческой внешностью.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
2 из 10

Робот пока не умеет ходить, но разработчики уже решают эту проблему.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
3 из 10

Зато Robo-C может копировать человеческие эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
4 из 10

Для робота создали гиперреалистичную искусственную кожи из специального силикона. Полимер повторяет микромимику, морщины, разрез глаз человека.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
5 из 10

Еще одна особенность Robo-C — подвижные руки. В каждой их них по восемь двигателей, благодаря чему робот способен переносить грузы, пожимать руку собеседнику и посылать воздушные поцелуи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.

Роботы Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
6 из 10

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса. Promobot V.4 умеют распознавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. Промоботы сегодня работают в 43 странах мира.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
7 из 10

Уже сейчас невозможно представить сферу, где не было бы роботов, а они займут приличное число рабочих мест.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.

Лаборатория производства искусственной кожи в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
8 из 10

Человекоподобные роботы способны заменить или дополнить работников в рутинных операциях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
9 из 10

В будущем выдача пропусков или консультирование могут быть полностью отданы роботам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
10 из 10

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании "Промобот" в Перми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
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