https://ria.ru/20211018/robot-1754999702.html

Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов

Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов - РИА Новости, 18.10.2021

Оживление: как в Перми собирают роботов-андроидов

Пермская компания "Промобот" разработала человекоподобных роботов, которые уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:19

2021-10-18T18:19

2021-10-18T18:19

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пермь

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Пермская компания "Промобот" разработала человекоподобных роботов, которые уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов, консультантов, гидов и консьержей. Цех, где создается будущее, — в фотоленте Ria.ru.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, технологии, наука, пермь