https://ria.ru/20211119/raykhelgauz-1759753069.html
Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза
Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза - РИА Новости, 19.11.2021
Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:35
2021-11-19T10:35
2021-11-19T11:06
культура
владимир путин
иосиф райхельгауз
школа современной пьесы
новости культуры
театр
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ ... Райхельгауза Иосифа Леонидовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр Школа современной пьесы", - говорится в документе.Иосиф Райхельгауз - основатель и художественный руководитель театра, народный артист России.
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владимир путин, иосиф райхельгауз, школа современной пьесы, новости культуры, театр
10:35 19.11.2021 (обновлено: 11:06 19.11.2021)
Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза
Путин наградил почетной грамотой худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ ... Райхельгауза Иосифа Леонидовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр Школа современной пьесы", - говорится в документе.
Иосиф Райхельгауз - основатель и художественный руководитель театра, народный артист России.