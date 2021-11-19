https://ria.ru/20211119/raykhelgauz-1759753069.html

Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза

Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза - РИА Новости, 19.11.2021

Путин наградил худрука театра "Школа современной пьесы" Райхельгауза

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:35

2021-11-19T10:35

2021-11-19T11:06

культура

владимир путин

иосиф райхельгауз

школа современной пьесы

новости культуры

театр

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосифа Райхельгауза, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ ... Райхельгауза Иосифа Леонидовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр Школа современной пьесы", - говорится в документе.Иосиф Райхельгауз - основатель и художественный руководитель театра, народный артист России.

https://ria.ru/20210929/intrevyu-1752264553.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, иосиф райхельгауз, школа современной пьесы, новости культуры, театр