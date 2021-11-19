https://ria.ru/20211119/rakety-1759792408.html

Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет

Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет - РИА Новости, 19.11.2021

Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:57

2021-11-19T12:57

2021-11-19T12:57

безопасность

китай

владимир путин

николай панков

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, стороны обязуются уведомлять друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет-носителей, также уточняются временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия и перечень данных, содержащихся в уведомлениях.Как ранее сообщал на заседании Совфеда замминистра обороны РФ Николай Панков, Китай уже выполнил все внутригосударственные процедуры по ратификации протокола. По его словам, продление действия соглашения отвечает российским интересам.

https://ria.ru/20211118/kitay-1759667138.html

китай

россия

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2021

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безопасность, китай, владимир путин, николай панков, россия