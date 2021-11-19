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Совфед на следующей неделе обсудит идею законопроекта о наказании за пытки
Совфед на следующей неделе обсудит идею законопроекта о наказании за пытки - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед на следующей неделе обсудит идею законопроекта о наказании за пытки
Рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект, который введет уголовную ответственность за жестокое обращение с заключенными в колониях и СИЗО, сообщила... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:38
2021-11-19T12:54
людмила нарусова
саратовская область
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект, который введет уголовную ответственность за жестокое обращение с заключенными в колониях и СИЗО, сообщила РИА Новости руководитель группы Людмила Нарусова.Она отметила, что в настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение."Законопроект, его концепция готовы, идёт процесс получения предложений, поправок. Мы предлагаем внести в Уголовный кодекс и установить отдельной статьей уголовную ответственность за пытки и жестокое обращение именно со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы", - сказала сенатор.В четверг Нарусова сообщила, что рабочая группа Совфеда обсудит 22 ноября концепцию законопроекта о наказании за пытки с представителями генпрокуратуры и ФСИН, в обсуждении примет участие омбудсмен Татьяна Москалькова.По словам сенатора, обнародованные недавно сообщения и видеоматериалы с "ужасающими фактами" пыток в колониях, в частности, в Саратовской области, помогли ускорить рассмотрение этого документа.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759281269.html
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людмила нарусова, саратовская область, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, татьяна москалькова, россия
12:38 19.11.2021 (обновлено: 12:54 19.11.2021)
 
Совфед на следующей неделе обсудит идею законопроекта о наказании за пытки

Сенатор Нарусова объявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки заключенных

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание осенней сессии Совета Федерации
Заседание осенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект, который введет уголовную ответственность за жестокое обращение с заключенными в колониях и СИЗО, сообщила РИА Новости руководитель группы Людмила Нарусова.
Она отметила, что в настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение.
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"Законопроект, его концепция готовы, идёт процесс получения предложений, поправок. Мы предлагаем внести в Уголовный кодекс и установить отдельной статьей уголовную ответственность за пытки и жестокое обращение именно со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы", - сказала сенатор.
В четверг Нарусова сообщила, что рабочая группа Совфеда обсудит 22 ноября концепцию законопроекта о наказании за пытки с представителями генпрокуратуры и ФСИН, в обсуждении примет участие омбудсмен Татьяна Москалькова.
По словам сенатора, обнародованные недавно сообщения и видеоматериалы с "ужасающими фактами" пыток в колониях, в частности, в Саратовской области, помогли ускорить рассмотрение этого документа.
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Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
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Людмила НарусоваСаратовская областьГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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