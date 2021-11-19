12:38 19.11.2021 (обновлено: 12:54 19.11.2021)
Совфед на следующей неделе обсудит идею законопроекта о наказании за пытки
Сенатор Нарусова объявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки заключенных
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание осенней сессии Совета Федерации
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект, который введет уголовную ответственность за жестокое обращение с заключенными в колониях и СИЗО, сообщила РИА Новости руководитель группы Людмила Нарусова.
Она отметила, что в настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение.
"Законопроект, его концепция готовы, идёт процесс получения предложений, поправок. Мы предлагаем внести в Уголовный кодекс и установить отдельной статьей уголовную ответственность за пытки и жестокое обращение именно со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы", - сказала сенатор.
В четверг Нарусова сообщила, что рабочая группа Совфеда обсудит 22 ноября концепцию законопроекта о наказании за пытки с представителями генпрокуратуры и ФСИН, в обсуждении примет участие омбудсмен Татьяна Москалькова.
По словам сенатора, обнародованные недавно сообщения и видеоматериалы с "ужасающими фактами" пыток в колониях, в частности, в Саратовской области, помогли ускорить рассмотрение этого документа.
12 ноября, 09:07МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.