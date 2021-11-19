https://ria.ru/20211119/pvo-1759825332.html

"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет

"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет - РИА Новости, 19.11.2021

"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет

Экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:07

2021-11-19T15:07

2021-11-19T15:16

безопасность

рособоронэкспорт

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

александр михеев

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

зрс с-500

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года."Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы", - сказал Михеев.По его словам, сегодня "Рособоронэкспорт" продвигает на внешний рынок достаточное количество современных высокотехнологичных средств ПВО большой и средней дальности."В их числе бестселлер С-400 "Триумф", а также новые разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" – ЗРС "Антей-4000" и С-350 "Витязь", - добавил Михеев.

https://ria.ru/20211116/rosoboroneksport-1759245671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, рособоронэкспорт, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», александр михеев, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", зрс с-500