https://ria.ru/20211119/pvo-1759825332.html
"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет
"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет - РИА Новости, 19.11.2021
"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет
Экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта"... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:07
2021-11-19T15:07
2021-11-19T15:16
безопасность
рособоронэкспорт
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
александр михеев
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
зрс с-500
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспорт новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года."Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы", - сказал Михеев.По его словам, сегодня "Рособоронэкспорт" продвигает на внешний рынок достаточное количество современных высокотехнологичных средств ПВО большой и средней дальности."В их числе бестселлер С-400 "Триумф", а также новые разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" – ЗРС "Антей-4000" и С-350 "Витязь", - добавил Михеев.
https://ria.ru/20211116/rosoboroneksport-1759245671.html
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безопасность, рособоронэкспорт, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», александр михеев, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", зрс с-500
15:07 19.11.2021 (обновлено: 15:16 19.11.2021)
"Рособоронэкспорт" заявил, что экспорт С-500 начнется через несколько лет
"Рособоронэкспорт": вывод С-500 "Прометей" на мировой рынок начнется через несколько лет