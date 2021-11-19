https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759759643.html

Россияне рассказали об отдыхе в межсезонье

Россияне рассказали об отдыхе в межсезонье - РИА Новости, 19.11.2021

Россияне рассказали об отдыхе в межсезонье

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как прошел их отдых в межсезонье, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:54

2021-11-19T12:54

2021-11-19T12:54

туризм

осень

санкт-петербург

махачкала

минеральные воды

сочи

краснодар

москва

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как прошел их отдых в межсезонье, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1330 пользователей и выяснили, что 64 процента уверены, что отдых в межсезонье может быть отличным.Несмотря на обилие коронавирусных ограничений осенью, большинству путешественников они не омрачили отдых. А именно: 54 процента отметили, что все интересующие их достопримечательности были доступны, а 65 процентов подчеркнули, что также были открыты кафе и рестораны.А вот с погодой не повезло половине (52 процентам) туристов. При этом 82 процента сказали, что в межсезонье в принципе бывает тяжело определиться с направлением отдыха, так как во многих местах, особенно в России, холодно. Зато погодные условия прекрасно компенсируются отсутствием толп туристов, отметили 80 процентов опрошенных. А еще удается ездить бюджетно, добавляют 68 процентов респондентов.География осенних путешествий не сильно отличается от поездок в другие сезоны: каждый третий турист едет в Москву, каждый десятый — в Санкт-Петербург, каждый двадцатый — в Сочи. Пользуются популярностью южные Краснодар, Минеральные Воды и Махачкала.

https://ria.ru/20211116/grebenschikov-1758180852.html

санкт-петербург

махачкала

минеральные воды

сочи

краснодар

москва

россия

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осень, санкт-петербург, махачкала, минеральные воды, сочи, краснодар, москва, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19