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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/proverka-1759727774.html
Система QR-кодов в России кардинально изменится
Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов - РИА Новости, 19.11.2021
Система QR-кодов в России кардинально изменится
Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T00:31
2021-11-19T00:31
распространение коронавируса
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Его слова цитирует радиостанция "Говорит Москва".Он подчеркнул, что старые способы проверки не сработают."Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
00:31 19.11.2021
 
Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов

Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов по COVID-19 приложением Госуслуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Его слова цитирует радиостанция "Говорит Москва".
"С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — заявил Шадаев.
Он подчеркнул, что старые способы проверки не сработают.
"Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.
Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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