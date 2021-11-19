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Система QR-кодов в России кардинально изменится
Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов - РИА Новости, 19.11.2021
Система QR-кодов в России кардинально изменится
Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T00:31
2021-11-19T00:31
2021-11-19T00:31
распространение коронавируса
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Его слова цитирует радиостанция "Говорит Москва".Он подчеркнул, что старые способы проверки не сработают."Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов по COVID-19 приложением Госуслуг