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Система QR-кодов в России кардинально изменится

Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов - РИА Новости, 19.11.2021

Система QR-кодов в России кардинально изменится

Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T00:31

2021-11-19T00:31

2021-11-19T00:31

распространение коронавируса

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Его слова цитирует радиостанция "Говорит Москва".Он подчеркнул, что старые способы проверки не сработают."Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", — заключил министр.Глава ведомства также добавил, что министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.

https://ria.ru/20211117/popova-1759525567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19