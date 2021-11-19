https://ria.ru/20211119/prilozhenie-1759767654.html

Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят

Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят - РИА Новости, 19.11.2021

Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят

Странам нужны условия для безопасного пассажирского сообщения, в настоящее время идет работа над расширением географии мобильного приложения "Путешествую без... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:27

2021-11-19T11:27

2021-11-19T11:27

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михаил мишустин

новости - туризм

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Странам нужны условия для безопасного пассажирского сообщения, в настоящее время идет работа над расширением географии мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наши страны принимают меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Свою востребованность доказало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"... У приложения уже больше миллиона пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Он напомнил, что сейчас в проекте участвуют "пятерка" ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и СНГ."Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского сообщения", - добавил Мишустин.Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" разработано для жителей стран Евразийского экономического союза в условиях пандемии коронавируса. В него загружаются результаты теста на инфекцию, сделанные в сертифицированных лабораториях и предъявляются при прилете. Оно также позволяет туристу найти рядом с собой лабораторию для сдачи анализов на коронавирус. К евразийской цифровой инициативе "Путешествую без COVID-19" подключены все государства-члены ЕАЭС, а также Узбекистан, который является наблюдателем в ЕАЭС.

https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759737165.html

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белоруссия

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