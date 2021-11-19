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Туризм
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Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят
Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят - РИА Новости, 19.11.2021
Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят
Странам нужны условия для безопасного пассажирского сообщения, в настоящее время идет работа над расширением географии мобильного приложения "Путешествую без... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:27
2021-11-19T11:27
туризм
технологии
армения
белоруссия
снг
михаил мишустин
новости - туризм
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Странам нужны условия для безопасного пассажирского сообщения, в настоящее время идет работа над расширением географии мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наши страны принимают меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Свою востребованность доказало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"... У приложения уже больше миллиона пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Он напомнил, что сейчас в проекте участвуют "пятерка" ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и СНГ."Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского сообщения", - добавил Мишустин.Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" разработано для жителей стран Евразийского экономического союза в условиях пандемии коронавируса. В него загружаются результаты теста на инфекцию, сделанные в сертифицированных лабораториях и предъявляются при прилете. Оно также позволяет туристу найти рядом с собой лабораторию для сдачи анализов на коронавирус. К евразийской цифровой инициативе "Путешествую без COVID-19" подключены все государства-члены ЕАЭС, а также Узбекистан, который является наблюдателем в ЕАЭС.
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технологии, армения, белоруссия, снг, михаил мишустин, новости - туризм, евразийский экономический союз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:27 19.11.2021
 
Географию приложения "Путешествую без COVID-19" расширят

Географию мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" расширят

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка на Никольской улице в Москве
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Странам нужны условия для безопасного пассажирского сообщения, в настоящее время идет работа над расширением географии мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наши страны принимают меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Свою востребованность доказало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"... У приложения уже больше миллиона пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он напомнил, что сейчас в проекте участвуют "пятерка" ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и СНГ.
"Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского сообщения", - добавил Мишустин.
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" разработано для жителей стран Евразийского экономического союза в условиях пандемии коронавируса. В него загружаются результаты теста на инфекцию, сделанные в сертифицированных лабораториях и предъявляются при прилете. Оно также позволяет туристу найти рядом с собой лабораторию для сдачи анализов на коронавирус. К евразийской цифровой инициативе "Путешествую без COVID-19" подключены все государства-члены ЕАЭС, а также Узбекистан, который является наблюдателем в ЕАЭС.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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ТуризмТехнологииАрменияБелоруссияСНГМихаил МишустинНовости - ТуризмЕвразийский экономический союзРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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