19:09 19.11.2021 (обновлено: 19:10 19.11.2021)
В Дагестане вынесли приговор матери погибших в запертой квартире детей
Суд Дагестана приговорил к ограничению свободы мать после гибели детей в запертой квартире
МАХАЧКАЛА, 19 ноя — РИА Новости. Суд в Дагестане приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы женщину, двое детей которой погибли при пожаре в запертой квартире, а еще двое получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным СК, 31-летняя жительница города Избербаш долгое время ненадлежаще воспитывала своих детей, ранее дважды привлекалась по этому поводу к административной ответственности. Женщина 25 мая заперла в съемной квартире на пятом этаже дома четверых детей и ушла на работу. Ее 5-летний сын поджёг матрас в детской, из-за чего вспыхнул пожар. Дети не смогли выбежать в подъезд, потому что мать заперла входную дверь. В результате 3-летняя девочка и 5-летний мальчик скончались на месте, 8-летний и 9-летний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы из-за падения.
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"Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы со штрафом 20 000 рублей", – говорится в сообщении.
По информации СУСК, продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
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