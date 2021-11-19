https://ria.ru/20211119/pfr-1759793993.html
Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров
Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров - РИА Новости, 19.11.2021
Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:07
2021-11-19T13:07
2021-11-19T13:07
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как ранее сообщала заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова, бюджет Пенсионного фонда пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.
https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755586201.html
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия
Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров
Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров