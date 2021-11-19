https://ria.ru/20211119/pfr-1759793993.html

Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров

Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров - РИА Новости, 19.11.2021

Путин одобрил закон о пополнении ПФР за счет средств коррупционеров

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:07

2021-11-19T13:07

2021-11-19T13:07

общество

владимир путин

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как ранее сообщала заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова, бюджет Пенсионного фонда пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755586201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия