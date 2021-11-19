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Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови
Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови - РИА Новости, 19.11.2021
Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови
Полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спас на Крови, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:41
2021-11-19T18:10
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спас на Крови, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти."В ходе мониторинга &lt;...&gt; сотрудники полиции выявили фотоматериалы провокационного содержания с участием двух мужчин на фоне собора Спас на Крови", — заявили в пресс-службе управления.В социальных сетях ранее распространялись фотографии двух блогеров, которые спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. Сейчас эти фото удалены.Полицейские пытаются установить личности героев фотосессии, чтобы задержать их и привлечь к ответственности. По какой статье, не уточняется.В октябре суд в Москве приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
https://ria.ru/20211104/blogery-1757699234.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:41 19.11.2021 (обновлено: 18:10 19.11.2021)
 
Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови

Петербургская полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спас на Крови, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"В ходе мониторинга <...> сотрудники полиции выявили фотоматериалы провокационного содержания с участием двух мужчин на фоне собора Спас на Крови", — заявили в пресс-службе управления.
Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 13:47
СМИ: в Москве разыскивают авторов видео с однополым поцелуем у стен Кремля
В социальных сетях ранее распространялись фотографии двух блогеров, которые спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. Сейчас эти фото удалены.
Полицейские пытаются установить личности героев фотосессии, чтобы задержать их и привлечь к ответственности. По какой статье, не уточняется.
В октябре суд в Москве приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и Анастасия Чистова во время оглашения приговора в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 15:52Религия
В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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