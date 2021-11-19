https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html

Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови

Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови - РИА Новости, 19.11.2021

Полиция ищет блогеров, спустивших штаны ради фото на фоне Спаса на Крови

Полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спас на Крови, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:41

2021-11-19T16:41

2021-11-19T18:10

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спас на Крови, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти."В ходе мониторинга <...> сотрудники полиции выявили фотоматериалы провокационного содержания с участием двух мужчин на фоне собора Спас на Крови", — заявили в пресс-службе управления.В социальных сетях ранее распространялись фотографии двух блогеров, которые спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. Сейчас эти фото удалены.Полицейские пытаются установить личности героев фотосессии, чтобы задержать их и привлечь к ответственности. По какой статье, не уточняется.В октябре суд в Москве приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

https://ria.ru/20211104/blogery-1757699234.html

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)