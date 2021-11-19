https://ria.ru/20211119/paulyus-1759727015.html

МО раскрыло документ о пленении фельдмаршала Паулюса в 1943 году

МО раскрыло документ о пленении фельдмаршала Паулюса в 1943 году - РИА Новости, 19.11.2021

МО раскрыло документ о пленении фельдмаршала Паулюса в 1943 году

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченный архивный документ, в котором детально описывается, как Красная Армия в конце января 1943 года в Сталинграде... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T00:18

2021-11-19T00:18

2021-11-19T00:30

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченный архивный документ, в котором детально описывается, как Красная Армия в конце января 1943 года в Сталинграде взяла в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, командовавшего 6-й армией вермахта, разбитой советскими войсками в Сталинградской битве.В ознаменование 79-й годовщины со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" Минобороны открыло новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны". В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России.Среди этих материалов - описание пленения штаба 6-й армии вермахта во главе с Паулюсом 31 января 1943 года. Звание "генерал-фельдмаршал" Паулюс получил за день до пленения. Утром 31 января 1943 года войска советской 64-й армии (позже переименованной в 7-ю гвардейскую) окружили штаб армии Паулюса, размещавшийся в здании исполкома. После этого по предложению самого Паулюса начались переговоры о капитуляции. "В 6:00 31.1.43 года, во время перестрелки с охраной фон Паулюса, из подвала универмага вышел личный адъютант фон Паулюса – полковник Адам, который при немедленном пленении его заявил, что немецкое командование желает вести переговоры с нашим командованием", - говорится в документе 64-й армии.На переговорах самого фельдмаршала не было, и немецкая делегация представляли генералы Шмидт и Роске, которые командовали группировками немецкой армии, разделенными на две части в результате советского контрнаступления. Помимо описания боя по блокированию штаба Паулюса здесь присутствует панорама, на которой художник зарисовал место действия с обозначением штаба немецкого командующего и передвижения по улицам советских подразделений.Хотя немецкие офицеры приняли все условия капитуляции, они сделали одну оговорку: "обеспечить полнейшую безопасность Паулюсу со стороны командования Красной Армии, чтобы на него не могли дорогой или при выходе напасть" и "пока он не уедет, чтобы его солдаты были с оружием". "Иначе сердце генерал-фельдмаршала, увидевшего своих солдат разоруженными, не сможет выдержать", - так пояснил эту просьбу генерал-лейтенант Шмидт. Но к этому моменту многие немецкие солдаты уже и без приказа Паулюса побросали оружие."Когда наша делегация и свита фон Паулюса вышли из подвала для посадки в машины, из вооруженной охраны фон Паулюса почти никого не осталось: охрана стояла уже наша, а часть солдат в огромной колонне на площадке тоже стояла равнодушно. Однако фон Паулюс эту тяжелую для него обстановку выдержал, "разрыва сердца" с ним не случилось, о чем так напрасно беспокоился начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт", - говорилось в документе 64-й армии.Там же описан и эпизод разговора между советским подполковником Мутовиным и немецким генерал-майором Роске о причинах принятия Паулюсом капитуляции. "30 января 1943 года на весь личный состав и особенно на самого генерал-фельдмаршала Паулюса произвело удручающее впечатление то обстоятельство, что по радио выступили Геринг и Геббельс, которые ни словом не обмолвились о войсках, находящихся в Сталинграде", - пояснял Роске.Девятнадцатого ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках стратегической операции "Уран" приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября оперативное окружение завершилось, а 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта. В результате гитлеровская армия была отброшена от Волги и Дона на сотни километров.Общие потери гитлеровцев были огромными: около 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ввиду этого впервые за годы Второй мировой войны в Германии объявляли национальный траур. Внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены: именно благодаря краху вермахта на Волге Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет. Триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства под Сталинградом положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

https://ria.ru/20211119/ultimatum-1759726736.html

https://ria.ru/20210930/podvig-1752417192.html

https://ria.ru/20210723/operatsiya-1742453423.html

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общество, ссср, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), москва