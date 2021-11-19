https://ria.ru/20211119/pashinyan-1759753483.html
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан - РИА Новости, 19.11.2021
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан
Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:36
2021-11-19T10:36
2021-11-19T10:36
в мире
армения
москва
сергей шойгу
минобороны азербайджана
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване."Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам. Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября", - сказал Пашинян.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211117/es-1759469384.html
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в мире, армения, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан
Премьер Армении Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан