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Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан - РИА Новости, 19.11.2021
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан
Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:36
2021-11-19T10:36
в мире
армения
москва
сергей шойгу
минобороны азербайджана
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване."Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам. Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября", - сказал Пашинян.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211117/es-1759469384.html
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в мире, армения, москва, сергей шойгу, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:36 19.11.2021
 
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан

Премьер Армении Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.
"Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам. Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября", - сказал Пашинян.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:49
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 12:34
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияМоскваСергей ШойгуМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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