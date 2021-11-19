https://ria.ru/20211119/pamitniki-1759798937.html

Российские археологи обследуют памятники раннего христианства в Сирии

Российские археологи обследуют памятники раннего христианства в Сирии - РИА Новости, 19.11.2021

Российские археологи обследуют памятники раннего христианства в Сирии

Российские археологи приехали в Сирию, чтобы провести исследование памятников древней Ресафы, сообщила РИА Новости руководитель Центра спасательной археологии... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:30

2021-11-19T13:30

2021-11-19T13:30

религия

сирия

хама (город)

юнеско

российская академия наук

ракка (город)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Российские археологи приехали в Сирию, чтобы провести исследование памятников древней Ресафы, сообщила РИА Новости руководитель Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) Наталья Соловьева.По ее словам, работы будут проводиться в рамках проекта "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР", который организован Центром спасательной археологии ИИМК РАН при содействии Генерального департамента древностей и музеев (DGAM) Сирии."Мы находимся на территории одного из самых известных памятников в Сирии – Ресафа. Она также в народе называется городом-призраком, потому что после XII века здесь уже никто не жил. Мы видим руины, в основном это руины античные, ранневизантийские и арабские… Наша главная задача в рамках спасения раннехристианских храмов в Сирии, которым мы сейчас занимаемся, - создать цифровой банк данных каждого из этих памятников. И сейчас мы здесь для того, чтобы провести так называемую археологическую разведку. Нам нужно посмотреть, в каком состоянии памятник, сколько нам понадобится времени для работы, какую аппаратуру с собой брать… Наша задача – собрать максимум информации и построить 3D-модель", - рассказала Соловьева на видео, предоставленном РИА Новости.По ее словам, археологам в Ресафе предстоит обследовать развалины уникального раннехристианского храма-тетраконха и другие объекты."Вероятнее всего, это и есть тот самый храм Сергия и Вакха, двух римских солдат-христиан, которых замучили, казнили и в итоге здесь похоронили. И вот на месте могилы, по легенде, был построен храм. Конечно, чтобы это подтвердить нужны раскопки, но, тем не менее, по монументальности понятно, что это основной храм этого поселения", - отметила она.По словам Соловьевой, археологи проведут исследования, на основе которых будут подготовлены 3D-модели этих памятников."Мы выдаем базу данных в сеть или дарим ее Сирии и ЮНЕСКО, если это их объект, и соответственно, ученые, реставраторы, археологи, архитекторы, кого это интересует, кто заботится о сохранении, они принимают меры к сохранению. Наша задача выявить, какие разрушения причинены, какие были грабительские раскопы, и дальше представить это Департаменту древностей и музеев Сирии", - сказала Соловьева.Ранее сообщалось, что проект "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР" организован Центром спасательной археологии ИИМК РАН при содействии Генерального департамента древностей и музеев (DGAM) Сирии. Целью проекта является привлечение внимания мировой культурной общественности к положению раннехристианских храмов Сирии, для спасения которых необходимо большое международное объединение. В рамках проекта российские и сирийские археологи обследовали также церкви V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий. Отмечается, что эти храмы имеют отчетливые следы войны, и их дальнейшая сохранность и возможная реставрация будут зависеть от современной фиксации полученных ими повреждений. Всего за время реализации проекта планируется обследовать около десятка раннехристианских храмов на территории Сирии с фото- и видеосъемкой, ортофотопланами и подготовкой 3D-моделей, которые будут переданы сирийской стороне.Ресафа, также иногда называемая как Русафа и известная в византийский период как Сергиополь и некоторое время как Анастасиополь, — древний город, находившийся в римской провинции Евфратисия, на территории нынешней Сирии. Сейчас он представляет собой археологический памятник, расположенный к юго-западу от города Ракка и реки Евфрат. Основание Ресафы датируется IX веком до нашей эры, когда ассирийцы возвели на ее месте военный лагерь. Во времена Римской империи она представляла собой пустынный форпост. В IV веке Ресафа стала местом паломничества для христиан, прибывавших поклониться святому Сергию, христианскому римскому солдату, который, по преданию, был замучен в Ресафе во время Великого гонения. В честь его могилы была построена церковь, и город был переименован в Сергиополь. Город был потерян византийцами в VII веке, когда арабы одержали решительную победу в битве при Ярмуке в 636 году. В VIII веке халиф Хишам ибн Абдул-Малик сделал Ресафу своей любимой резиденцией и построил в ее окрестностях несколько дворцов. Город был окончательно заброшен в XIII веке, когда монголы и турки вторглись в этот район.

https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html

https://ria.ru/20210216/ikona-1597658335.html

сирия

хама (город)

ракка (город)

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сирия, хама (город), юнеско, российская академия наук, ракка (город)