https://ria.ru/20211119/otpusk-1759795826.html

Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск

Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск - РИА Новости, 19.11.2021

Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:16

2021-11-19T13:16

2021-11-19T13:16

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.Законодатели отмечали, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.

https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html

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2021

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общество, владимир путин