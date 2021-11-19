https://ria.ru/20211119/otpusk-1759795826.html
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск - РИА Новости, 19.11.2021
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:16
2021-11-19T13:16
2021-11-19T13:16
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.Законодатели отмечали, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.
https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d6ec9f6bd9f986614a0216556382bebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск
Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ухаживающих за инвалидами I группы