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Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск - РИА Новости, 19.11.2021
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:16
2021-11-19T13:16
общество
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.Законодатели отмечали, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.
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общество, владимир путин
13:16 19.11.2021
 
Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск

Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ухаживающих за инвалидами I группы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Законодатели отмечали, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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