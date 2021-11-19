https://ria.ru/20211119/obvinenie-1759896065.html
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта - РИА Новости, 19.11.2021
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта
СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:12
2021-11-19T20:12
2021-11-19T20:12
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
хабиб нурмагомедов
россия
усман нурмагомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.Источник РИА Новости сообщил, что обвинение предъявлено Камалу Идрисову.
https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html
https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758619329.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, хабиб нурмагомедов, россия, усман нурмагомедов
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта в Махачкале