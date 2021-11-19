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СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта - РИА Новости, 19.11.2021
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта
СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:12
2021-11-19T20:12
происшествия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
хабиб нурмагомедов
россия
усман нурмагомедов
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.Источник РИА Новости сообщил, что обвинение предъявлено Камалу Идрисову.
https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html
https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758619329.html
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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, хабиб нурмагомедов, россия, усман нурмагомедов
20:12 19.11.2021
 
СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта

СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта в Махачкале

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Усман Нурмагомедов на Bellator 269 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 05:00Единоборства
Наезд на полицейского и контроль Бастрыкина: подробности дела Нурмагомедова
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.
"Предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Источник РИА Новости сообщил, что обвинение предъявлено Камалу Идрисову.
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 17:41Единоборства
"Успокойтесь уже!" Нурмагомедов отреагировал на новости о своем задержании
 
ПроисшествияМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанХабиб НурмагомедовРоссияУсман Нурмагомедов
 
 
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