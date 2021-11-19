https://ria.ru/20211119/obvinenie-1759896065.html

СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта

СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта - РИА Новости, 19.11.2021

СК предъявил обвинение мужчине, сбившему полицейского возле аэропорта

СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:12

2021-11-19T20:12

2021-11-19T20:12

происшествия

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

хабиб нурмагомедов

россия

усман нурмагомедов

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МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. СУСК по Дагестану предъявил обвинение 23-летнему жителю региона, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следствие рассматривает Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего."Предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.Источник РИА Новости сообщил, что обвинение предъявлено Камалу Идрисову.

https://rsport.ria.ru/20211113/nurmagomedov-1758841819.html

https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758619329.html

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происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, хабиб нурмагомедов, россия, усман нурмагомедов