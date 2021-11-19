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Религия
https://ria.ru/20211119/nota-1759746901.html
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве
Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:39
2021-11-19T10:45
религия
общество
сн_образование
наталья тюрина
социальный навигатор
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития". Мероприятие состоялось на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).В событии приняли участие 35 периодических научных изданий по теологии из 25 городов России. Задача конгресса – укрепить и вывести на новый уровень научную дискуссию в этой относительно молодой отрасли российской университетской науки."При создании Научно-образовательной теологической ассоциации мы сразу обратили внимание на то, что полноценное развитие отрасли возможно только тогда, когда появляются не один или два, а целая сеть профильных научных журналов", – отметил ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Андрей Третьяков.В ходе мероприятия руководители журналов по православной и исламской теологии обсудили свой опыт создания востребованных научных медиа. Среди представленных изданий были как те, что созданы недавно, так и авторитетные журналы, существующие не один десяток лет.Темами конгресса стало развитие исследовательской методологии и стратегий популяризации теологического знания, а также проблемы редакционной политики журналов, научного рецензирования и многое другое.Укрепление и расширение сети профильных изданий, по мнению участников дискуссии, необходимо не только для решения научных задач теологии, но и для укрепления ее общественного признания. Важнейшая цель современной теологии – борьба с экстремизмом, напомнили эксперты."Каждый автор, который пишет теологическую статью и представляет ее в журнал, фактически, должен быть авторизован той религиозной традицией, к которой он принадлежит, но, с другой стороны, его статья должна отвечать высокому научному уровню – это не может быть проповедь", – объяснил председатель научного совета Научно-образовательной теологической ассоциации Дмитрий Шмонин.Теология сегодня пользуется огромным интересом во всем мире: согласно данным сервиса SCOPUS на 2020 год, Россия занимает 12-е место по числу теологических научных публикаций, сильно уступая при этом США, Великобритании и ряду других западных стран.В этой связи, уверены эксперты, требуют внимания такие факторы развития теологической периодики, как грамотная работа с наукометрическими показателями, расширение международного сотрудничества и эффективное использование возможностей современных медиа."Есть представление, что два информационных поля – научное и публичное – являются отчужденными и разными по своим целевым установкам. Между тем, активная популяризация брэнда российской науки привели к тому, что сегодня оба этих пространства представляют собой единую информационную экосистему", – заявила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.За годы существования университетской теологии сформировались прочные плодотворные связи между большим числом светских и религиозных учебных заведений, отметили эксперты. Благодаря этому теологические журналы в России уже сегодня охватывают широкий спектр исследовательских направлений, способствуя развитию отрасли и достижению ее воспитательных и просветительских целей.Организаторами конгресса выступили Научно-образовательная теологическая ассоциация, Комиссия по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и Ассоциация научных редакторов и издателей.
https://ria.ru/20211020/teologiya-1755269347.html
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общество, сн_образование, наталья тюрина, социальный навигатор, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
09:39 19.11.2021 (обновлено: 10:45 19.11.2021)
 

Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве

© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
Первый Всероссийский конгресс Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : РАНХиГС
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития". Мероприятие состоялось на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
В событии приняли участие 35 периодических научных изданий по теологии из 25 городов России. Задача конгресса – укрепить и вывести на новый уровень научную дискуссию в этой относительно молодой отрасли российской университетской науки.
"При создании Научно-образовательной теологической ассоциации мы сразу обратили внимание на то, что полноценное развитие отрасли возможно только тогда, когда появляются не один или два, а целая сеть профильных научных журналов", – отметил ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Андрей Третьяков.
Мастер-класс Эксперты теологии: как и кого выбирать, как работать при подготовке материалов для публикаций в медиа в РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 09:00Религия
К общему благу. Теологи и журналисты разобрали ошибки совместной работы
В ходе мероприятия руководители журналов по православной и исламской теологии обсудили свой опыт создания востребованных научных медиа. Среди представленных изданий были как те, что созданы недавно, так и авторитетные журналы, существующие не один десяток лет.

"Теологические журналы являются главным средством апробации как для маститых, так и для молодых ученых, будучи очень важной площадкой для обмена информацией, для научной дискуссии, для формирования позиции", – подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Темами конгресса стало развитие исследовательской методологии и стратегий популяризации теологического знания, а также проблемы редакционной политики журналов, научного рецензирования и многое другое.
Укрепление и расширение сети профильных изданий, по мнению участников дискуссии, необходимо не только для решения научных задач теологии, но и для укрепления ее общественного признания. Важнейшая цель современной теологии – борьба с экстремизмом, напомнили эксперты.
"Каждый автор, который пишет теологическую статью и представляет ее в журнал, фактически, должен быть авторизован той религиозной традицией, к которой он принадлежит, но, с другой стороны, его статья должна отвечать высокому научному уровню – это не может быть проповедь", – объяснил председатель научного совета Научно-образовательной теологической ассоциации Дмитрий Шмонин.
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
Первый Всероссийский конгресс Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития
1 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
Первый Всероссийский конгресс Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития
2 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
Первый Всероссийский конгресс Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития
3 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
1 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
2 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
3 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
Теология сегодня пользуется огромным интересом во всем мире: согласно данным сервиса SCOPUS на 2020 год, Россия занимает 12-е место по числу теологических научных публикаций, сильно уступая при этом США, Великобритании и ряду других западных стран.
В этой связи, уверены эксперты, требуют внимания такие факторы развития теологической периодики, как грамотная работа с наукометрическими показателями, расширение международного сотрудничества и эффективное использование возможностей современных медиа.
"Есть представление, что два информационных поля – научное и публичное – являются отчужденными и разными по своим целевым установкам. Между тем, активная популяризация брэнда российской науки привели к тому, что сегодня оба этих пространства представляют собой единую информационную экосистему", – заявила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
Участники мастер-класса Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:28Религия
"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии
За годы существования университетской теологии сформировались прочные плодотворные связи между большим числом светских и религиозных учебных заведений, отметили эксперты. Благодаря этому теологические журналы в России уже сегодня охватывают широкий спектр исследовательских направлений, способствуя развитию отрасли и достижению ее воспитательных и просветительских целей.
Организаторами конгресса выступили Научно-образовательная теологическая ассоциация, Комиссия по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и Ассоциация научных редакторов и издателей.
 
РелигияОбществоСН_ОбразованиеНаталья ТюринаСоциальный навигаторРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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