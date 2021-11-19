https://ria.ru/20211119/nota-1759746901.html

Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве

Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве - РИА Новости, 19.11.2021

Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве

Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:39

2021-11-19T09:39

2021-11-19T10:45

религия

общество

сн_образование

наталья тюрина

социальный навигатор

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития". Мероприятие состоялось на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).В событии приняли участие 35 периодических научных изданий по теологии из 25 городов России. Задача конгресса – укрепить и вывести на новый уровень научную дискуссию в этой относительно молодой отрасли российской университетской науки."При создании Научно-образовательной теологической ассоциации мы сразу обратили внимание на то, что полноценное развитие отрасли возможно только тогда, когда появляются не один или два, а целая сеть профильных научных журналов", – отметил ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Андрей Третьяков.В ходе мероприятия руководители журналов по православной и исламской теологии обсудили свой опыт создания востребованных научных медиа. Среди представленных изданий были как те, что созданы недавно, так и авторитетные журналы, существующие не один десяток лет.Темами конгресса стало развитие исследовательской методологии и стратегий популяризации теологического знания, а также проблемы редакционной политики журналов, научного рецензирования и многое другое.Укрепление и расширение сети профильных изданий, по мнению участников дискуссии, необходимо не только для решения научных задач теологии, но и для укрепления ее общественного признания. Важнейшая цель современной теологии – борьба с экстремизмом, напомнили эксперты."Каждый автор, который пишет теологическую статью и представляет ее в журнал, фактически, должен быть авторизован той религиозной традицией, к которой он принадлежит, но, с другой стороны, его статья должна отвечать высокому научному уровню – это не может быть проповедь", – объяснил председатель научного совета Научно-образовательной теологической ассоциации Дмитрий Шмонин.Теология сегодня пользуется огромным интересом во всем мире: согласно данным сервиса SCOPUS на 2020 год, Россия занимает 12-е место по числу теологических научных публикаций, сильно уступая при этом США, Великобритании и ряду других западных стран.В этой связи, уверены эксперты, требуют внимания такие факторы развития теологической периодики, как грамотная работа с наукометрическими показателями, расширение международного сотрудничества и эффективное использование возможностей современных медиа."Есть представление, что два информационных поля – научное и публичное – являются отчужденными и разными по своим целевым установкам. Между тем, активная популяризация брэнда российской науки привели к тому, что сегодня оба этих пространства представляют собой единую информационную экосистему", – заявила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.За годы существования университетской теологии сформировались прочные плодотворные связи между большим числом светских и религиозных учебных заведений, отметили эксперты. Благодаря этому теологические журналы в России уже сегодня охватывают широкий спектр исследовательских направлений, способствуя развитию отрасли и достижению ее воспитательных и просветительских целей.Организаторами конгресса выступили Научно-образовательная теологическая ассоциация, Комиссия по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и Ассоциация научных редакторов и издателей.

https://ria.ru/20211020/teologiya-1755269347.html

https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сн_образование, наталья тюрина, социальный навигатор, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)