09:39 19.11.2021 (обновлено: 10:45 19.11.2021)
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии прошел в Москве
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совершенствование методов современной теологии и повышение качества профильных научных изданий обсудили эксперты в ходе первого Всероссийского конгресса "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития". Мероприятие состоялось на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
В событии приняли участие 35 периодических научных изданий по теологии из 25 городов России. Задача конгресса – укрепить и вывести на новый уровень научную дискуссию в этой относительно молодой отрасли российской университетской науки.
"При создании Научно-образовательной теологической ассоциации мы сразу обратили внимание на то, что полноценное развитие отрасли возможно только тогда, когда появляются не один или два, а целая сеть профильных научных журналов", – отметил ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Андрей Третьяков.
В ходе мероприятия руководители журналов по православной и исламской теологии обсудили свой опыт создания востребованных научных медиа. Среди представленных изданий были как те, что созданы недавно, так и авторитетные журналы, существующие не один десяток лет.
"Теологические журналы являются главным средством апробации как для маститых, так и для молодых ученых, будучи очень важной площадкой для обмена информацией, для научной дискуссии, для формирования позиции", – подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Темами конгресса стало развитие исследовательской методологии и стратегий популяризации теологического знания, а также проблемы редакционной политики журналов, научного рецензирования и многое другое.
Укрепление и расширение сети профильных изданий, по мнению участников дискуссии, необходимо не только для решения научных задач теологии, но и для укрепления ее общественного признания. Важнейшая цель современной теологии – борьба с экстремизмом, напомнили эксперты.
"Каждый автор, который пишет теологическую статью и представляет ее в журнал, фактически, должен быть авторизован той религиозной традицией, к которой он принадлежит, но, с другой стороны, его статья должна отвечать высокому научному уровню – это не может быть проповедь", – объяснил председатель научного совета Научно-образовательной теологической ассоциации Дмитрий Шмонин.
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
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Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
2 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
© Фото : РАНХиГСПервый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
3 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
1 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
2 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
3 из 3
Первый Всероссийский конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития"
© Фото : РАНХиГС
Теология сегодня пользуется огромным интересом во всем мире: согласно данным сервиса SCOPUS на 2020 год, Россия занимает 12-е место по числу теологических научных публикаций, сильно уступая при этом США, Великобритании и ряду других западных стран.
В этой связи, уверены эксперты, требуют внимания такие факторы развития теологической периодики, как грамотная работа с наукометрическими показателями, расширение международного сотрудничества и эффективное использование возможностей современных медиа.
"Есть представление, что два информационных поля – научное и публичное – являются отчужденными и разными по своим целевым установкам. Между тем, активная популяризация брэнда российской науки привели к тому, что сегодня оба этих пространства представляют собой единую информационную экосистему", – заявила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
За годы существования университетской теологии сформировались прочные плодотворные связи между большим числом светских и религиозных учебных заведений, отметили эксперты. Благодаря этому теологические журналы в России уже сегодня охватывают широкий спектр исследовательских направлений, способствуя развитию отрасли и достижению ее воспитательных и просветительских целей.
Организаторами конгресса выступили Научно-образовательная теологическая ассоциация, Комиссия по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и Ассоциация научных редакторов и издателей.