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Метро и голуби: Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома
Метро и голуби: Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома - РИА Новости, 19.11.2021
Метро и голуби: Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома
Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) представил на многих цифровых площадках первые десять треков из своего нового альбома "Выход в город" (всего их... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:51
2021-11-19T16:51
2021-11-19T16:51
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) представил на многих цифровых площадках первые десять треков из своего нового альбома "Выход в город" (всего их будет 20).Композиции объединены единой жизнеутверждающей концепцией, которая складывается в одну большую историю. Поэтому все треки лучше слушать по порядку. Заглавная песня — "Выход в город". По словам Алексеева, идея написать его пришла этой весной, когда музыкант вместе с сыновьями выходил из метро "Октябрьская". Там он обратил внимание на "бетонные соты", которыми облицован вход на станцию."В них живут голуби. Некоторые из них периодически залетают внутрь, из-за чего подолгу ищут путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив", — объяснил Noize MC в Instagram. На "Выход в город" также сняли клип. В нем музыкант поет в вестибюле метро среди пассажиров с головами голубей. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, в закрытом терминале "Пулково-2". Там воссоздали входную группу в метрополитен: из ДСП соорудили муляжи турникетов, а вот по неработающим эскалаторам актерам массовки пришлось ходить на полусогнутых и следить за темпом шага.Вторая половина альбома выйдет 17 декабря. Тогда откроются все 20 песен в задуманном порядке.
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новости культуры, санкт-петербург, noize mc (иван алексеев), youtube, музыка
Метро и голуби: Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома
Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома "Выход в город"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) представил на многих цифровых площадках первые десять треков из своего нового альбома "Выход в город" (всего их будет 20).
Композиции объединены единой жизнеутверждающей концепцией, которая складывается в одну большую историю. Поэтому все треки лучше слушать по порядку.
Заглавная песня — "Выход в город". По словам Алексеева, идея написать его пришла этой весной, когда музыкант вместе с сыновьями выходил из метро "Октябрьская". Там он обратил внимание на "бетонные соты", которыми облицован вход на станцию.
"В них живут голуби. Некоторые из них периодически залетают внутрь, из-за чего подолгу ищут путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив", — объяснил
Noize MC в Instagram.
На "Выход в город" также сняли клип. В нем музыкант поет в вестибюле метро среди пассажиров с головами голубей.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге, в закрытом терминале "Пулково-2". Там воссоздали входную группу в метрополитен: из ДСП соорудили муляжи турникетов, а вот по неработающим эскалаторам актерам массовки пришлось ходить на полусогнутых и следить за темпом шага.
"Мне нравится, что у нас получился визуальный ряд в эстетике мюзик-холла, с минимумом компьютерной графики, все такое живое и простое, как на сцене театра <...>, — добавил музыкант. — Я очень люблю эту песню, по-моему, получилась пронзительная вещь о нашем непростом времени.
Вторая половина альбома выйдет 17 декабря. Тогда откроются все 20 песен в задуманном порядке.