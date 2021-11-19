https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"

Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне" - РИА Новости, 19.11.2021

Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:29

2021-11-19T19:29

2021-11-19T21:08

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как подготовку к войне."Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий", — сказал министр в интервью иностранному телеканалу, которое опубликовано на YouTube-канале ведомства.Он заявил, что не понимает причин таких действий."А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. — Прим. ред.) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве, — Россия наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", — подчеркнул глава Минобороны.Хренин заявил, что в такой ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события, и сказал, что нынешнее положение дел ему напоминает события перед Великой Отечественной войной.По словам Хренина, в последнее время особенно явно видны нападки на Белоруссию со стороны соседних государств — Польши, стран Балтии, Украины."Они не хотят понимать, жить по-соседски. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются. Это нам тоже непонятно", — сказал министр.Он обратил внимание, что там проводятся масштабные учения, а привлекаемая для их проведения техника иногда продолжает оставаться у границ Белоруссии и после окончания этих мероприятий. Хренин также обратил внимание на проводимую с 2004 года миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии: изначально эту миссию выполняли четыре самолета, а сейчас 14."Причем за этот промежуток времени численность наших военно-воздушных сил не стала больше. Наоборот, немного оптимизируемся, сокращаем наши вооруженные силы", — заметил глава ведомства.По его словам, за прошедшие годы в соседних странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки."Численность личного состава и техники, которая участвует во всех этих мероприятиях, возросла в разы, проводится совершенствование инфраструктуры. Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на десяти ведутся работы", — сказал Хренин.Отдельно он остановился на Польше, которая формирует новую дивизию на брестском направлении, закупает ударное, наступательное вооружение и технику. По его словам, в стране заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность вооруженных сил с 120 тысяч до 200 тысяч человек, активно развиваются войска территориальной обороны.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-19T19:29 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, нато, польша, министерство обороны белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии