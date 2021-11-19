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Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"
Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне" - РИА Новости, 19.11.2021
Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:29
2021-11-19T21:08
в мире
белоруссия
нато
польша
министерство обороны белоруссии
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как подготовку к войне."Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий", — сказал министр в интервью иностранному телеканалу, которое опубликовано на YouTube-канале ведомства.Он заявил, что не понимает причин таких действий."А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. — Прим. ред.) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве, — Россия наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", — подчеркнул глава Минобороны.Хренин заявил, что в такой ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события, и сказал, что нынешнее положение дел ему напоминает события перед Великой Отечественной войной.По словам Хренина, в последнее время особенно явно видны нападки на Белоруссию со стороны соседних государств — Польши, стран Балтии, Украины."Они не хотят понимать, жить по-соседски. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются. Это нам тоже непонятно", — сказал министр.Он обратил внимание, что там проводятся масштабные учения, а привлекаемая для их проведения техника иногда продолжает оставаться у границ Белоруссии и после окончания этих мероприятий. Хренин также обратил внимание на проводимую с 2004 года миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии: изначально эту миссию выполняли четыре самолета, а сейчас 14."Причем за этот промежуток времени численность наших военно-воздушных сил не стала больше. Наоборот, немного оптимизируемся, сокращаем наши вооруженные силы", — заметил глава ведомства.По его словам, за прошедшие годы в соседних странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки."Численность личного состава и техники, которая участвует во всех этих мероприятиях, возросла в разы, проводится совершенствование инфраструктуры. Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на десяти ведутся работы", — сказал Хренин.Отдельно он остановился на Польше, которая формирует новую дивизию на брестском направлении, закупает ударное, наступательное вооружение и технику. По его словам, в стране заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность вооруженных сил с 120 тысяч до 200 тысяч человек, активно развиваются войска территориальной обороны.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, нато, польша, министерство обороны белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:29 19.11.2021 (обновлено: 21:08 19.11.2021)
 
Минск назвал наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"

В Минске расценивают наращивание сил НАТО у границ Белоруссии как "подготовку к войне"

© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob BradfordВоеннослужащие Румынии во время совместных учений Rifle Forge на полигоне Бемово-Писке, Польша
Военнослужащие Румынии во время совместных учений Rifle Forge на полигоне Бемово-Писке, Польша - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob Bradford
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как подготовку к войне.
"Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий", — сказал министр в интервью иностранному телеканалу, которое опубликовано на YouTube-канале ведомства.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Он заявил, что не понимает причин таких действий.
"А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. — Прим. ред.) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве, — Россия наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", — подчеркнул глава Минобороны.
Хренин заявил, что в такой ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события, и сказал, что нынешнее положение дел ему напоминает события перед Великой Отечественной войной.
"Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента", — добавил он.
По словам Хренина, в последнее время особенно явно видны нападки на Белоруссию со стороны соседних государств — Польши, стран Балтии, Украины.
"Они не хотят понимать, жить по-соседски. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются. Это нам тоже непонятно", — сказал министр.
Он обратил внимание, что там проводятся масштабные учения, а привлекаемая для их проведения техника иногда продолжает оставаться у границ Белоруссии и после окончания этих мероприятий. Хренин также обратил внимание на проводимую с 2004 года миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии: изначально эту миссию выполняли четыре самолета, а сейчас 14.
"Причем за этот промежуток времени численность наших военно-воздушных сил не стала больше. Наоборот, немного оптимизируемся, сокращаем наши вооруженные силы", — заметил глава ведомства.
По его словам, за прошедшие годы в соседних странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки.
"Численность личного состава и техники, которая участвует во всех этих мероприятиях, возросла в разы, проводится совершенствование инфраструктуры. Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на десяти ведутся работы", — сказал Хренин.
Отдельно он остановился на Польше, которая формирует новую дивизию на брестском направлении, закупает ударное, наступательное вооружение и технику. По его словам, в стране заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность вооруженных сил с 120 тысяч до 200 тысяч человек, активно развиваются войска территориальной обороны.
Забор на польско-белорусской границе
Вчера, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреБелоруссияНАТОПольшаМинистерство обороны БелоруссииРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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