https://ria.ru/20211119/nato-1759868482.html

В Госдуме назвали заявление генсека НАТО о ядерном оружии шантажом

В Госдуме назвали заявление генсека НАТО о ядерном оружии шантажом - РИА Новости, 19.11.2021

В Госдуме назвали заявление генсека НАТО о ядерном оружии шантажом

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал шантажом заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении разместить ядерное оружие в странах РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:50

2021-11-19T17:50

2021-11-19T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал шантажом заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении разместить ядерное оружие в странах Европы.Ранее Столтенберг заявил, что если ФРГ откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."Это обычный шантаж, а сам генсек НАТО все больше становится похож на фанатика-террориста, который захватил торговый центр и перемещает какое-то грозное оружие из павильона в павильон, всех запугивая", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, ядерное оружие это не игрушка, им нельзя жонглировать."Мы понимаем, что все подобные действия НАТО предпринимает против России. Видимо, руководство НАТО не осознает, что творит, подталкивая мир к новой войне. Их надо изолировать от цивилизованного общества, которому не нужны войны и конфликты. НАТО уже стало угрозой для безопасности всего мирового сообщества", - сказал депутат.

https://ria.ru/20211119/razmeschenie-1759838694.html

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в мире, йенс столтенберг, европа, германия, нато, госдума рф, михаил шеремет, россия