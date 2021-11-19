16:40 19.11.2021 (обновлено: 17:41 19.11.2021)
Глава делегации в Вене раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии
Глава делегации в Вене заявил, что НАТО окончательно потеряла связи с реальностью
ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии на востоке Европы в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны", — сказал дипломат.
По его словам, Столтенберг должен сознавать, какие последствия может повлечь такой шаг.
"Складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер. Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности", — добавил Гаврилов.
Ранее Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от нее. Замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ сказал, что слова генсека равнозначны отказу от Основополагающего акта Россия — НАТО.
В документе от 1997 года стороны обозначили "правила игры" и границы дозволенного: альянс обязался не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе, а Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе".