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https://ria.ru/20211119/nato-1759848795.html
Глава делегации в Вене раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии
Глава делегации в Вене раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии - РИА Новости, 19.11.2021
Глава делегации в Вене раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии на востоке Европы в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:40
2021-11-19T17:41
в мире
нато
йенс столтенберг
вена
европа
россия
константин гаврилов
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ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии на востоке Европы в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны", — сказал дипломат.По его словам, Столтенберг должен сознавать, какие последствия может повлечь такой шаг."Складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер. Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности", — добавил Гаврилов.Ранее Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от нее. Замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ сказал, что слова генсека равнозначны отказу от Основополагающего акта Россия — НАТО.В документе от 1997 года стороны обозначили "правила игры" и границы дозволенного: альянс обязался не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе, а Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе".
https://ria.ru/20211119/razmeschenie-1759838694.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, вена, европа, россия, константин гаврилов
16:40 19.11.2021 (обновлено: 17:41 19.11.2021)
 
Глава делегации в Вене раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии

Глава делегации в Вене заявил, что НАТО окончательно потеряла связи с реальностью

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии на востоке Европы в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны", — сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
16:01
МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ
По его словам, Столтенберг должен сознавать, какие последствия может повлечь такой шаг.
"Складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер. Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности", — добавил Гаврилов.
Ранее Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от нее. Замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ сказал, что слова генсека равнозначны отказу от Основополагающего акта Россия — НАТО.
В документе от 1997 года стороны обозначили "правила игры" и границы дозволенного: альянс обязался не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе, а Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
14:23
Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергВенаЕвропаРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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