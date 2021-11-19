https://ria.ru/20211119/nato-1759800112.html

Меркель выступила за сохранение диалога НАТО с Россией

Меркель выступила за сохранение диалога НАТО с Россией - РИА Новости, 19.11.2021

Меркель выступила за сохранение диалога НАТО с Россией

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога трансатлантического союза с Россией,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:37

2021-11-19T13:37

2021-11-19T14:27

в мире

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германия

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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога трансатлантического союза с Россией, несмотря на "похолодание" в отношениях.Меркель заявила также, что обсудит с генсеком ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД РФ полагают, что НАТО заявляет о военной активности РФ для сокрытия собственных действий.

https://ria.ru/20211118/bombardirovschiki-1759664844.html

германия

россия

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в мире, йенс столтенберг, германия, ангела меркель, евросоюз, нато, россия