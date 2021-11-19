13:37 19.11.2021 (обновлено: 14:27 19.11.2021)
Меркель выступила за сохранение диалога НАТО с Россией
Меркель об отношения России и НАТО: лучше оставаться в диалоге
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога трансатлантического союза с Россией, несмотря на "похолодание" в отношениях.
"Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого. Это определенно тоже будет темой (переговоров со Столтенбергом) ", - заявила она журналистам в Берлине перед переговорами с генсеком НАТО.
Меркель заявила также, что обсудит с генсеком ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД РФ полагают, что НАТО заявляет о военной активности РФ для сокрытия собственных действий.
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