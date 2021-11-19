https://ria.ru/20211119/nato-1759787955.html
НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии
НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии - РИА Новости, 19.11.2021
НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии
Если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии, сказал генсек НАТО Йенс... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:44
2021-11-19T12:44
2021-11-19T12:44
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции "НАТО Talk 2021" в Берлине."Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому - ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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в мире, берлин (город), йенс столтенберг, европа, германия, нато
НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии
Столтенберг заявил, что ядерное оружие НАТО могут разместить восточнее Германии