Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"
© Фото : правительство Ленинградской областиНаграды, полученные по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Конкурс "Проектный Олимп" ежегодно проводит Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Его цель – широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.
По словам собеседника агентства, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области занял первое место в номинации "Система управления проектной деятельностью". Также Ленинградская область удостоена двух специальных призов конкурса — "Стратегическое управление" и "За системное и последовательное движение в развитии проектных компетенций". Подведение итогов конкурса "Проектный Олимп" и награждение состоялось сегодня на конференции "Практика применения проектного управления" в Москве.
"Мы постоянно работаем над развитием нашей системы проектного менеджмента. В прошлом году мы внедрили систему мониторинга и управления рисками при реализации проектов, систему материального стимулирования участников региональных проектов. В 2021 году мы переформатируем государственные программы, которые теперь будут четко разделены на проектную и процессную части. Кроме того, мы делаем первые шаги во внедрении продуктового подхода в управлении проектами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
"Мы постоянно работаем над развитием нашей системы проектного менеджмента. В прошлом году мы внедрили систему мониторинга и управления рисками при реализации проектов, систему материального стимулирования участников региональных проектов. В 2021 году мы переформатируем государственные программы, которые теперь будут четко разделены на проектную и процессную части. Кроме того, мы делаем первые шаги во внедрении продуктового подхода в управлении проектами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Центральный проектный офис Ленинградской области также получил сертификат на соответствие национальным и международным стандартам серии "Проектный менеджмент" от АНО "Центр оценки и развития проектного управления".
"Ленинградская область была одним из первых регионов, внедривших инструменты проектного управления в деятельность органов исполнительной власти. Выстраивание системы проектного управления началось в 2015 году в рамках реализации программы "Госуправление 2.0" в тесной связке с системой стратегического планирования региона. Впоследствии с уже сложившейся в администрации Ленинградской области системой управления проектной деятельностью была синхронизирована реализация национальных проектов. Сегодня одна из ключевых задач Центрального проектного офиса региона – внедрение и развитие проектного управления на муниципальном уровне, эта работа уже ведется в шести пилотных районах", — отметили в обладминистрации.