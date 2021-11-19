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Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"

Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп" - РИА Новости, 19.11.2021

Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"

Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:01

2021-11-19T12:01

2021-11-19T12:01

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Конкурс "Проектный Олимп" ежегодно проводит Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Его цель – широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.По словам собеседника агентства, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области занял первое место в номинации "Система управления проектной деятельностью". Также Ленинградская область удостоена двух специальных призов конкурса — "Стратегическое управление" и "За системное и последовательное движение в развитии проектных компетенций". Подведение итогов конкурса "Проектный Олимп" и награждение состоялось сегодня на конференции "Практика применения проектного управления" в Москве. "Мы постоянно работаем над развитием нашей системы проектного менеджмента. В прошлом году мы внедрили систему мониторинга и управления рисками при реализации проектов, систему материального стимулирования участников региональных проектов. В 2021 году мы переформатируем государственные программы, которые теперь будут четко разделены на проектную и процессную части. Кроме того, мы делаем первые шаги во внедрении продуктового подхода в управлении проектами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.Центральный проектный офис Ленинградской области также получил сертификат на соответствие национальным и международным стандартам серии "Проектный менеджмент" от АНО "Центр оценки и развития проектного управления".

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ленинградская область

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ленинградская область