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Ленинградская область
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Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"
Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп" - РИА Новости, 19.11.2021
Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"
Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:01
2021-11-19T12:01
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Конкурс "Проектный Олимп" ежегодно проводит Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Его цель – широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.По словам собеседника агентства, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области занял первое место в номинации "Система управления проектной деятельностью". Также Ленинградская область удостоена двух специальных призов конкурса — "Стратегическое управление" и "За системное и последовательное движение в развитии проектных компетенций". Подведение итогов конкурса "Проектный Олимп" и награждение состоялось сегодня на конференции "Практика применения проектного управления" в Москве. "Мы постоянно работаем над развитием нашей системы проектного менеджмента. В прошлом году мы внедрили систему мониторинга и управления рисками при реализации проектов, систему материального стимулирования участников региональных проектов. В 2021 году мы переформатируем государственные программы, которые теперь будут четко разделены на проектную и процессную части. Кроме того, мы делаем первые шаги во внедрении продуктового подхода в управлении проектами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.Центральный проектный офис Ленинградской области также получил сертификат на соответствие национальным и международным стандартам серии "Проектный менеджмент" от АНО "Центр оценки и развития проектного управления".
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ленинградская область
12:01 19.11.2021
 

Ленобласть получила три награды в конкурсе "Проектный Олимп"

© Фото : правительство Ленинградской областиНаграды, полученные по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп"
Награды, полученные по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью Проектный Олимп - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область получила три награды по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Конкурс "Проектный Олимп" ежегодно проводит Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Его цель – широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления выпускников школы фермеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
11:58Ленинградская область
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров
По словам собеседника агентства, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области занял первое место в номинации "Система управления проектной деятельностью". Также Ленинградская область удостоена двух специальных призов конкурса — "Стратегическое управление" и "За системное и последовательное движение в развитии проектных компетенций". Подведение итогов конкурса "Проектный Олимп" и награждение состоялось сегодня на конференции "Практика применения проектного управления" в Москве.

"Мы постоянно работаем над развитием нашей системы проектного менеджмента. В прошлом году мы внедрили систему мониторинга и управления рисками при реализации проектов, систему материального стимулирования участников региональных проектов. В 2021 году мы переформатируем государственные программы, которые теперь будут четко разделены на проектную и процессную части. Кроме того, мы делаем первые шаги во внедрении продуктового подхода в управлении проектами", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Центральный проектный офис Ленинградской области также получил сертификат на соответствие национальным и международным стандартам серии "Проектный менеджмент" от АНО "Центр оценки и развития проектного управления".
"Ленинградская область была одним из первых регионов, внедривших инструменты проектного управления в деятельность органов исполнительной власти. Выстраивание системы проектного управления началось в 2015 году в рамках реализации программы "Госуправление 2.0" в тесной связке с системой стратегического планирования региона. Впоследствии с уже сложившейся в администрации Ленинградской области системой управления проектной деятельностью была синхронизирована реализация национальных проектов. Сегодня одна из ключевых задач Центрального проектного офиса региона – внедрение и развитие проектного управления на муниципальном уровне, эта работа уже ведется в шести пилотных районах", — отметили в обладминистрации.
 
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