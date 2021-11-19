https://ria.ru/20211119/mishustin-1759746140.html

Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами - РИА Новости, 19.11.2021

Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: в частности, дополнительные полномочия появились у Дмитрия Чернышенко и Андрея... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:48

2021-11-19T09:48

2021-11-19T11:05

политика

михаил мишустин

россия

андрей белоусов

образовательный центр "сириус"

дмитрий чернышенко

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: в частности, дополнительные полномочия появились у Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства."Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — пояснили в кабмине.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одаренных детей "Талант и успех", помимо этого, его уполномочили обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", в основе которой одноименный образовательный центр.Он также останется руководителем Координационного центра правительства для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и реализации стратегических задач.В свою очередь, вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу, а вице-премьера — руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко наделят полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. В зоне его ответственности также работа аналитического центра при правительстве.В сентябре Мишустин поручил разработать план действий в условиях низкоуглеродного развития. Документ ожидают в правительстве к 15 декабря.

https://ria.ru/20211022/chelyabinsk-1755734327.html

https://realty.ria.ru/20211008/natsproekt-1753743111.html

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политика, михаил мишустин, россия, андрей белоусов, образовательный центр "сириус", дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты"