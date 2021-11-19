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Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами
Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами - РИА Новости, 19.11.2021
Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: в частности, дополнительные полномочия появились у Дмитрия Чернышенко и Андрея... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:48
2021-11-19T11:05
политика
михаил мишустин
россия
андрей белоусов
образовательный центр "сириус"
дмитрий чернышенко
ано "национальные приоритеты"
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: в частности, дополнительные полномочия появились у Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства."Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — пояснили в кабмине.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одаренных детей "Талант и успех", помимо этого, его уполномочили обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", в основе которой одноименный образовательный центр.Он также останется руководителем Координационного центра правительства для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и реализации стратегических задач.В свою очередь, вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу, а вице-премьера — руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко наделят полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. В зоне его ответственности также работа аналитического центра при правительстве.В сентябре Мишустин поручил разработать план действий в условиях низкоуглеродного развития. Документ ожидают в правительстве к 15 декабря.
https://ria.ru/20211022/chelyabinsk-1755734327.html
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политика, михаил мишустин, россия, андрей белоусов, образовательный центр "сириус", дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты"
09:48 19.11.2021 (обновлено: 11:05 19.11.2021)
 
Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений президента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: в частности, дополнительные полномочия появились у Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.
"Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — пояснили в кабмине.
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одаренных детей "Талант и успех", помимо этого, его уполномочили обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", в основе которой одноименный образовательный центр.
Он также останется руководителем Координационного центра правительства для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и реализации стратегических задач.
В свою очередь, вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу, а вице-премьера — руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко наделят полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. В зоне его ответственности также работа аналитического центра при правительстве.
В сентябре Мишустин поручил разработать план действий в условиях низкоуглеродного развития. Документ ожидают в правительстве к 15 декабря.
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ПолитикаМихаил МишустинРоссияАндрей БелоусовОбразовательный центр "Сириус"Дмитрий ЧернышенкоАНО "Национальные приоритеты"
 
 
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