https://ria.ru/20211119/metanol-1759756340.html

В казанской больнице умерла девушка, отравившаяся метанолом

В казанской больнице умерла девушка, отравившаяся метанолом - РИА Новости, 19.11.2021

В казанской больнице умерла девушка, отравившаяся метанолом

Отравившаяся метанолом на вечеринке в Казани девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась, несмотря на усилия врачей,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:49

2021-11-19T10:49

2021-11-19T11:07

казань

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304527_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_f59b0f6c15b9f5e58645e9080ffe7677.jpg

КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Отравившаяся метанолом на вечеринке в Казани девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась, несмотря на усилия врачей, сообщает минздрав Татарстана.По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя."К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени министерства здравоохранения Татарстана и лично министра приносим соболезнования", - говорится в сообщении. По информации минздрава, большинство из поступивших в казанскую горбольницу №7 в настоящее время находятся в стабильном состоянии.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия