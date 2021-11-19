10:49 19.11.2021 (обновлено: 11:07 19.11.2021)
В казанской больнице умерла девушка, отравившаяся метанолом
В больнице Казани умерла одна из отравившихся метанолом
КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Отравившаяся метанолом на вечеринке в Казани девушка, которая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончалась, несмотря на усилия врачей, сообщает минздрав Татарстана.
По информации минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.
"К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени министерства здравоохранения Татарстана и лично министра приносим соболезнования", - говорится в сообщении. По информации минздрава, большинство из поступивших в казанскую горбольницу №7 в настоящее время находятся в стабильном состоянии.
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Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.
В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
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