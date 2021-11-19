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Совфед одобрил закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021
Совфед одобрил закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:52
2021-11-19T13:52
экономика
совет федерации рф
мрот
налоги
льготы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.Также от обложения НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20211101/lgoty-1757170090.html
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экономика, совет федерации рф, мрот, налоги, льготы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ндфл
13:52 19.11.2021
 
Совфед одобрил закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о налоговых льготах для граждан и организаций из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.
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Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.
Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Также от обложения НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.
Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.
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